マンCのフォーデンがFWA年間最優秀選手賞を受賞　「チームメイトの助けなしには成し遂げられなかった」

今季、マンチェスター・シティでセンセーショナルなシーズンを送ったフィル・フォーデンは、イングランド国内のフットボール記者協会(FWA)の年間最優秀選手賞を受賞した。



フォーデンは800人以上のFWA会員が参加した名誉ある投票で、全投票数の42%以上を獲得し、チームメイトのロドリとアーセナルのデクラン・ライスを抑えて圧倒的なトップに立った。マンCの選手の中では昨年度のアーリング・ハーランドに続いて2年連続、また、2019年のラヒーム・スターリング、2021年のルベン・ディアスに続く受賞となった。





So grateful! Thank you so much to all the writers who voted https://t.co/674VZ96h8q