マーベルとコカ・コーラ、渋谷のコラボイベントに行ってみた ─ マスク姿ウルヴァリン登場のマーベル・ストアも

2024年5月3日(金・祝)17:00~20:00、5月4日(土・祝)~6(月・振替休日) 10:00~20:00に、渋谷で「コカ・コーラ×マーベル」の世界観をリアルに体験できるイベント「コカ・コーラ×マーベル:ザ・ヒーローズ ~渋谷で最強をその手に~」が開催中だ。ここだけの体験やグッズが手に入る、マーベルファン必見のイベントに早速出かけてみた。動画と写真でレポートする。



場所は渋谷スクランブル交差点前のSHIBUYA TSUTAYA 1階ということで、立地も最強。外観にはデッドプールとウルヴァリンが登場しており、ゴールデンウィークで賑わう渋谷を彩っていた。

イベントエリアは、コカ・コーラとマーベルを象徴する赤のカラーリングが鮮やか。大きなモニタでは、このコラボのために製作された特別なCM映像が流れており、中央にコカ・コーラのスペシャル自動販売機が4機設置。コカ・コーラとコカ・コーラ ゼロがそれぞれ2機ずつあり、アイアンマン、ウォーマシン、ソー、デッドプールのデザインだ。

その上部ではヒーローたちがアッセンブル。デアデビル、ムーンナイト、コロッサス、デッドプール、スカーレット・ウィッチ、アイアンマン、ドクター・ストレンジ、ハルク、ブレイド、ウルヴァリン、ウォーマシン、ロキ、サノス、キャプテン・マーベル、キャプテン・アメリカ、ソーが並んでいる。

来場者は一人一回ボタンを押すことができ、限定デザインのコカ・コーラまたはコカ・コーラ ゼロをゲットできる。どのデザインが出るかはお楽しみだ。

なお、今回のコラボでは他にもブラックパンサー、ジャガーノート、ケーブル、スーパースクラル、エレクトラ、ニック・フューリー、グルート、ロケット、アントマン、ミズ・マーベル、シャン・チーも登場している。

さらに、マーベルのコラボによる限定デザインのコカ・コーラ ボトルと缶と写真が撮れるフォトスポットも。

そしてエリア内には、お気に入りのヒーローとのフォトカードを撮影できる「Coke 最強カードメーカー」も設置。ブースに入ってスタートボタンを押し、好きなヒーローを選ぶと、その場で写真撮影ができる。出来上がった写真は端末に保存できるほか、プリントアウトされたカードも排出されるので、記念に持ち帰ることができる。

コカ・コーラのキレのある爽やかなテイストと、クールなマーベルの世界にたっぷり浸れる、ファン必見のイベント。楽しんだあとは、同じフロアで通路を挟んだ向かいにあるマーベル・グッズのポップアップ・ストアに立ち寄ることもお忘れなく。

なんとこのストア、2024年7月26日公開の映画『デッドプール&ウルヴァリン』グッズが、早くも先行販売されている。まだ映画の宣伝や予告編映像では解禁されていない、マスク姿のウルヴァリンも堂々と解禁されており、いち早く『デッドプール&ウルヴァリン』の世界観を体験することができる。

開催期間:2024年5月3日(金・祝)17:00~20:00、5月4日(土・祝)~6(月・振替休日) 10:00~20:00

開催場所:東京都渋谷区宇田川町21-6 SHIBUYA TSUTAYA 1階

The post first appeared on .