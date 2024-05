舞台『パリピ孔明』が3日、天王洲 銀河劇場で開幕した。本番に先立って行われた取材会に、藤田玲、岩田陽葵、小泉萌香、高尾楓弥(BODDiiS)、なだぎ武、石田明(NON STYLE)が登壇した。 『ヤングマガジン』(講談社)で連載中の同名マンガの舞台化。中国三国時代の天才軍師・諸葛孔明が現代の渋谷に転生し、歌手を目指す月見英子を音楽業界で成功に導く物語。アニメ、ドラマに続き待望の舞台化となった本作は

ログインして続きを読む

The post 岩田陽葵、舞台「パリピ孔明」英子役で音楽の魅力をアピール「みなさんも一緒に乗って楽しんで!」 first appeared on GirlsNews.