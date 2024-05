「ボドゲ」×「オールナイト」×「貸切り」！Oasis貸会議室 東銀座

ブルック・コンサルティングは、東京都中央区に「Oasis貸会議室 東銀座」を4月にオープンしました。

Oasis貸会議室 東銀座

所在地 : 東京都中央区築地4-3-4 リッツ銀座4B

TEL : 042-816-2864

MAIL :

info@oasis-coworking.co.jp

アクセス: 東銀座駅より徒歩3分

各種サービス:会議室、Wi-Fi完備、モニター2台、ホワイトボード、プリンター、

演題、電子レンジ、冷蔵庫

利用料金(価格は税込)

・会議室利用 通常料金 1時間:1,980円

・バーチャルオフィスプラン :3,980円(郵便物の転送は月1回無料)

「ボドゲ」×「オールナイト」×「貸切り」がひとつのテーマでもある「Oasis貸会議室 東銀座」はボードゲームも思う存分に楽しめる24時間営業のボドゲカフェ会議室。

東銀座駅から徒歩3分、築地駅から徒歩5分の好立地で、大型モニターと中型モニター、ホワイトボードなども設置、無料Wi-Fiやプリンター、電子レンジや冷蔵庫までを完備して、貸し切りで仲間とボードゲームを楽しむことができます。

また、ボードゲーム関連のセミナーや教室、社内の会議やお客様とのミーティングや各種セミナー、研修、勉強会などのあらゆるビジネスミーティングの用途として最適なスペースです。

24時間営業でお気に入りのボドゲやフードの持ち込みも自由。

1グループのみの貸し切りなので周りを気にせずに仲間とのゲームやミーティングに集中できます。

ボードゲームや会議だけではなく、オフ会やさまざまな趣味の集まりの場として活用できます。

オープンを記念して、いまなら18時〜9時の貸し切りオールナイトが8,800円のパック価格で利用できます。

(税込み、2024年6月30日までのキャンペーン料金)

URL:

https://www.spacemarket.com/spaces/nbsr7vbctkrgac38/?room_uid=T7Csqz2q4wKd3rLU&preview=true

ボドゲも思う存分に楽しめる24時間オールナイト営業の「Oasis貸会議室 東銀座」

「Oasis貸会議室 東銀座」は東銀座駅から徒歩3分、築地駅から徒歩5分の場所にあるボードゲームや会議、打ち合わせ利用に最適な365日、24時間営業の貸会議室です。

周辺には飲食店やコンビニ、ビジネスホテルなどが立ち並び、ルーム内には50インチの大型モニターと中型モニター(27インチ)、ホワイトボードは勿論のこと、無料Wi-Fiやプリンター、ランチミーティングでお弁当を温められる電子レンジに、冷蔵庫で夏場も安心、休憩用の本革ソファなども完備しているので、出張の際の打ち合わせ場所や1日貸し切って行う経営合宿などのスペースとしても最適です。

スペースは最大10名で利用可能。

隣接するコワーキングスペースや会議室がないため、周りを気にせずに、ゲームやミーティングに集中できます。

レイアウトは利用人数や用途に合わせて自在に変更が可能。

テーブルを分けて、複数テーブルで別のボードゲームをプレイすることもできて、ゲームセミナーやワークショップ形式など、ご希望のスタイルで利用できます。

大型モニターやホワイトボード、テーブルなども移動可能なため、人数やレイアウトに合わせて快適なミーティングスペースを提供します。

セミナー利用に最適な演台も用意。

用途に合わせた快適な環境を提供します。

東銀座駅から徒歩3分、築地駅から徒歩5分、会議や打ち合わせ利用にも最適なスペース

■年中無休で24時間いつでも利用可能な「ボドゲカフェ会議室」

営業時間は24時間で、土日祝日も利用できます。

ボードゲームでの利用はもちろんのこと、会議や打ち合わせ、セミナー、ワークショップ、趣味や地域エリアの集会場として、さまざまな目的で活用できます。

設置しているゲームは、カタン、ブロックス、スカル、ディクジット、スプレンダーなど、1グループのみの貸し切りなので、周りを気にせずに大切な仲間内だけで集中してゲームを存分に楽しめます。

お気に入りのボドゲやフードの持ち込みも可能。

銀座や築地にもほど近く、デリバリーで様ざまな食事を調達することができます。

疲れたらソファに座って、冷蔵庫に入れた飲み物を飲んで、電子レンジで小腹を癒やし、自由自在にゲームが楽しめるセルフ式ボドゲカフェ。

テーブルを分けて、複数テーブルで別のボードゲームをプレイすることも可能です。

オープン記念キャンペーンにつき通常料金1時間1,980円のところ、いまなら18時〜9時の貸し切りオールナイト15時間がお一人あたり税込8,800円のパック価格で利用できます。

キャンペーン利用は、下記のスペースマーケットから申込みできます。

(税込み、2024年6月30日までのキャンペーン料金です。

4名様ならお一人あたり1時間147円!)

キャンペーン利用お申込みURL:

https://www.spacemarket.com/spaces/nbsr7vbctkrgac38/?room_uid=T7Csqz2q4wKd3rLU&preview=true

仲間だけで自在にゲームが楽しめるセルフ式ボドゲカフェ会議室

■「Oasis貸会議室 東銀座」の用途例

▼エンターテインメント系

・ボードゲーム

・趣味などのオフ会

・コスプレイヤーの自撮り

▼オフィスワーク系

・採用面接(1テナントでの完全独立の部屋のため)

・丸一日の集中会議

(レンジ・冷蔵庫あり、大型モニターとホワイトボード、本革ソファで休憩可能)

例:企画会議、自社の戦略会議

▼セミナー系

・オンラインセミナー(高性能集音マイクあり)

・オンライン・オフラインのハイブリッドセミナー(大型モニターと高性能集音マイク)

・少人数型オフラインセミナー(大型モニターとホワイトボードあり)

・メイクアップなどの美容レッスン(スペースが広いためメイク道具を広げやすい)

▼イベント系

・留学生の説明会

・教授会

など

