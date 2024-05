ハイヤー、貸切バスなどシームレスなサービスを提供！国際自動車大阪株式会社

2024年5月1日、国際ハイヤー株式会社大阪営業所と株式会社kmモビリティサービス大阪営業所を統合し、国際自動車大阪株式会社が設立されました。

国際自動車大阪株式会社

会社名: 国際自動車大阪株式会社

所在地: 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-14

設立 : 2024年5月1日

代表者: 取締役社長 原 龍介

国際ハイヤー株式会社大阪営業所と株式会社kmモビリティサービス大阪営業所が提供するサービスメニューを統合し、統一されたサービスラインナップを提供します。

より簡単・便利にkmのホスピタリティ溢れるサービスを利用できます。

■提供サービス

【役員運転手(ドライバー派遣)】

お客さまの役員車や社用車の運転や整備、万一の事故対応などをトータルで請け負うサービスです。

【スポットハイヤー】

ハイヤーを必要なときだけ、利用できます。

お客さまの送迎用にご手配されたり、空港やゴルフ場への送迎、挨拶廻りや観光地巡りなど、さまざまな用途で利用されています。

【シャトル便・契約送迎バス】

シャトル便・契約送迎バスの運行は、拠点間の移動、スクールバス、集客施設などで法人が所有する車両(ミニバン、バス)の運転、車両整備、事故対応、乗務員教育をトータルで請け負うサービスです。

【プレミアムな豪華バス「YuGa」】

通常の大型バスは40席以上の座席数を有していますが、YuGaの客席数はわずか10席。

ファーストクラス感覚でゆったりくつろげる快適な空間です。

一般的な観光バスよりさらに大型のガラス窓は、広くクリアに外界を見渡すことができます。

