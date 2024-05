ラルフ・ローレン氏が「Polo」というブランド名でネックウェアラインを発売したのは1967年のこと。翌年には早くもメンズフルコレクションを発表、1971年にビバリーヒルズのロデオドライブに初の路面店をオープンした。同年、今やアイコンとなったポロ ポニーのロゴが登場している。【画像】次回「Ralphs Coffee and Cars, supported by Octane」のテーマはポルシェに決定!(写真4点)

Ralphs Coffee and Cars, supported by Octane

以降、半世紀以上におよぶブランドの歴史や影響力はここで述べるまでもないだろう。ラルフ ローレンは、アパレルのみならず人々のライフスタイルを彩る絶対的な存在となり、アメリカを代表するブランドとなっている。2008年からはオリンピック・パラリンピックにおけるチームUSAのオフィシャル アウトフィッターとして、開会式と閉会式でチームが着用するユニフォームや、各種ウェアのデザインを手掛けている。毎回、チームUSAのラルフ ローレンならではの洗練されたユニフォームは注目の的だ。また、ラルフ・ローレン氏はカーコレクターとしても非常に著名な存在で、2011年にはパリ装飾美術館(ルーブル宮殿内)で珠玉の名車を集めた「L'art de l'automobile」が開催され、写真集も出版されたほどである。『オクタン日本版』『octane.jp』読者の中には、彼のコレクションを精緻に再現したモデルカーの存在を知る人も少なくないのではないだろうか。そんなラルフ ローレンが数カ月おきに開催している「Ralphs Coffee and Cars, supported by Octane」は、ラルフ ローレンというブランドと自動車趣味人の結びつきを実感できる上質な時間を過ごせるイベントだ。Ralphs Coffeeのカフェトラックで販売されるコーヒーを片手に、「車」という同じ趣味をもつ人たちが集い語らう。ただただそれだけの、ごくシンプルなイベントではあるが、だからこそリアルな場で人と繋がることが愛しく思え、豊かな時間を過ごすことができるのだ。次回の「Ralphs Coffee and Cars, supported by Octane」は5月26日(日)に代官山 蔦屋書店にて開催される。メインテーマは「ポルシェ911ターボ50周年」(サブテーマは「空冷ポルシェ」)。1974年にパリモーターショーで初めて911ターボが一般公開されてから今年で50周年。奇しくも今年はパリでオリンピックが開催される年でもあり、前回のパリオリンピック開催からはちょうど100年の節目にもあたる。ポルシェ911ターボがデビューし、今年オリンピックが開催されるパリ。初夏の日曜日の朝、ラルフ ローレンのイベントを通じて、コーヒーを片手にパリという街へ思いを馳せてみるのも悪くない。日程:5月26日(日)7:00〜9:00(雨天実施、荒天の場合は中止する場合がございます)場所:代官山T-SITE 駐車場(東京都渋谷区猿楽町16-15)テーマ:メインテーマ「ポルシェ911ターボ50周年」、サブテーマ「空冷ポルシェ」参加費:無料内容:・来場者による人気車投票(選ばれた人気車にはラルフ ローレンから特別賞をご用意)・ラルフズ コーヒー特製ドリップコーヒー及び、その他ドリンクとフードの販売要事前エントリー:参加をご希望の方はこちらのフォームよりお申込みくださいhttps://forms.gle/wd1EUbdtpdgHocJc7エントリー締切:5月15日(水)23:59・会場の駐車台数に限りがあるため、事前エントリーを必須とさせていただきます・エントリーにあたってはラルフ ローレン公式LINEへの友だち登録をお願いしていますhttps://line.me/R/ti/p/@ralphlauren?from=page&openQrModal=true&searchId=ralphlauren・事前エントリーが収容台数を上回った場合には、主催者により抽選・選考をおこないます・違法改造車はご参加いただけません・当選の方へのご連絡はEメールにて5月17日(金)17時以降を予定しております・当日ご来場の際は、事務局からEメールでお送りする通行証のご提示をお願いします・今回のイベントは通行証をお持ちの方しかお車での入場はできません。ご見学の方は公共交通機関または各自で近隣の駐車場にお停めいただきご来場ください・当イベントにおいて発生した一切の事故や怪我・疾病に対して、主催者は責任を負いかねます・早朝ですので、ご来場の際、会場付近ではできる限りお静かにご走行頂きますようお願いいたします・入場待ちの際はアイドリングストップをお願いいたします・イベント当日は主催者による開催風景の撮影をおこないます(※人物や車両ナンバーが写り込む可能性がございます)・撮影した写真は主催者のSNSや関連するサイト、オクタン等メディアに掲載される可能性がございますRalphs Coffee and Cars事務局(オクタン日本版編集部内):info@ccccll.co.jp