ドイツの民間宇宙企業HyImpulse Technologies(ハイインパルス・テクノロジーズ)は日本時間2024年5月3日に、「SR75」ロケットの飛行試験を実施しました。打ち上げに成功したことを同社がSNSやウェブサイトにて発表しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

ロケット:SR75

打ち上げ日時:日本時間 2024年5月3日14時10分【成功】

発射場:コーニバ試験場(オーストラリア)

ペイロード:なし

SR75はハイインパルスの観測ロケットです。燃料に固体のパラフィンを採用した独自開発のロケットエンジンを搭載しており、高度250kmに最大250kgのペイロード(搭載物)を到達させる能力を持ちます。同社は推進剤にパラフィンと液体酸素を使用する3段式ロケット「SL1」(最大600kgのペイロードを地球低軌道に投入可能)の開発も進めており、今回のSR75初飛行は推進システムの飛行適正を確認するために実施されました。

For the first time, a German company has achieved the “Lift-off” of a commercially viable launch vehicle. #LightThisCandle #SR75 #HyImpulse #LaunchCampaign pic.twitter.com/e10HcHnkjR