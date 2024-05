理工系進路やキャリアを考えるイベント！女子中高生夏の学校2024〜科学・技術・人との出会い〜

女子中高生理工系キャリアパスプロジェクト(GSTEM-CPP)は、女子中高生が科学や技術にふれ、理工系進路やキャリアを考える機会として、「女子中高生夏の学校2024〜科学・技術・人との出会い〜」を、2024年8月10日(土)〜8月12日(月)の3日間、国立女性教育会館にて開催します。

女子中高生夏の学校2024〜科学・技術・人との出会い〜

開催日時 : 2024年8月10日(土)〜8月12日(月)の3日間

参加費:10,000円(会期中の宿泊費および食費を含む)

参加者募集期間:2024年4月25日(木)〜6月14日(金)

参加者 : 女子中高生(中学3年生、高校1〜3年生、高等専門学校生)100名

開催場所 : 国立女性教育会館(埼玉県比企郡嵐山町菅谷728番地)

アクセス: 東武東上線「武蔵嵐山駅」下車徒歩12分

主催 : 特定非営利活動法人女子中高生理工系キャリアパスプロジェクト

協力 : 一般社団法人 男女共同参画学協会連絡会

後援 :

・文部科学省

・内閣府男女共同参画局(申請中)

・一般社団法人 日本経済団体連合会(経団連)(申請中)

・独立行政法人 国立女性教育会館(NWEC)

・公益社団法人 高等学校文化連盟全国自然科学専門部(申請中)

助成・寄附: 公益財団法人森村豊明会、アジレント・テクノロジー財団、メルク株式会社、KLA Foundation

本イベントは2005年から始まり、2024年で節目となる20回目を迎えます。

3日間の実施期間を通じて、女子中高生が理工系の研究者や技術者、大学生・大学院生等との交流を通じて、科学や技術に親しみ、理工系進路の魅力を知ることが目的です。

今回も10を超える理工系学協会が科学実験を提供します。

また、40を超える理工系学協会、研究機関、企業による様々なポスターが展示され、その場でポスター発表者と直接話すことができます。

プログラム内容

【第1日】8月10日(土)13:00〜13:10 開校式開会宣言:実行委員長 大山口 菜都美(東京理科大学)13:10〜13:25 学生企画「アイスブレイク」13:25〜15:00 キャリア講演「好きなことをやろう」山田進太郎D&I財団 COO(最高執行責任者) 石倉 秀明さん「“やりたい”・“出来る”・“求められる”で考えた理系選択」ヤマハ株式会社 研究開発統括部先進技術開発部 新価値グループ 大嵜 郁弥さん「材料開発の夢は無限大!」名古屋工業大学大学院工学研究科 工学専攻 材料機能プログラム 成田 麻未さん15:15〜16:20 学生企画「結んで繋げリケジョパワー」夏学始めの緊張を解き、3日間を有意義に過ごせるようコミュニケーションに対してのハードルを下げる企画です。人との繋がりの大切さや将来の可能性について深く考えるために、頭を柔らかくほぐしていきます。17:00〜18:00 学生企画「未来マップラリー」これまで理系に進んだ人がどのような職業に就いているのか、どのような進路を選択したのか、またどうすればその職業に就けるのかをスタンプラリー形式で学んでもらう企画です。18:00〜19:00 夕食19:00〜20:00 学生企画「LinkWave 〜悩みの架け橋〜」この企画では、参加者がお互いの架け橋となり、横のつながりを築きながら、悩みや経験を共有し合うことで、互いの経験や視点を尊重し合うことを目指します。

【第2日】8月11日(日)9:00〜11:30 実験・実習「ミニ科学者になろう」理系の専門分野の研究者・技術者の指導の下、実験・実習にじっくりと取り組みます。11:30〜12:45 昼食12:45〜13:00 写真撮影13:00〜14:20 ポスター展示「研究者・技術者と話そう」協力学会、企業、大学から様々な理系キャリアを歩んでいる人がポスター展示や演示実験を行います。14:30〜16:00 進路・キャリア相談カフェ&ポスター展示理系の進路についてさらに深く知るため、理系の学びや進路・留学などについて、多様な理系分野の様々な年代の人々と話し合います。16:20〜18:20 学生企画「キャリアプランニング 〜むすんで ひらいて 思いの先へ〜」研修で受けた刺激を自分の将来への展望と重ね合わせ、キャリアプランとしてアウトプットします。18:30〜20:00 交流会(夕食)夕食をとりながら、参加者同士、講師や実行委員、女子大学生・大学院生と交流します。

【第3日】8月12日(月)9:00〜11:30 学生企画「キャリアプランニング発表会」前日に作成したタイムラインを用いて、他の班の人に対してキャリアプランを発表しました。11:45〜12:00 学生企画「思い出がいっぱい」参加者が一堂に会し、3日間の振り返りを学生スタッフの企画により行います。12:00〜12:15 修了証授与、閉校式開会宣言:実行委員長 大山口 菜都美

