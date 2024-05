始球式で相川七瀬が全力投球！横浜DeNAベイスターズ vs 読売ジャイアンツ・ハイセンス冠試合「ハイセンス 大画面テレビ DAY」

横浜DeNAベイスターズのオフィシャルスポンサーである「ハイセンスジャパン」は、2024年4月28日(日)の読売ジャイアンツ戦で「ハイセンス 大画面テレビ DAY」を開催しました。

始球式には、自身も横浜DeNAベイスターズファンとして知られ、昨年3月より発足した「#大画面大応援プロジェクト」においてプロジェクトリーダーを務めた経験を持つ、歌手の相川七瀬さんが登場。

相川さんは昨年の同社冠試合においても始球式を務めており、今回で2年連続となる始球式となりました。

横浜DeNAベイスターズ vs 読売ジャイアンツ・ハイセンス冠試合「ハイセンス 大画面テレビ DAY」

開催日:2024年4月28日

始球式直前のブルペンで投球練習を行った相川さんは、「2024年もたくさん練習してきましたので、頑張りたいと思います。リベンジということで!」と表情を引き締めながら、昨年のリベンジに燃えていました。

そして、満員の観客の声援を受けて投じた相川さんの1球は、山なりの軌道を描くスローボールでノーバウンドまではあと一歩及ばず、惜しくもワンバウンドという結果に。

しかし、球場一帯からは大きな歓声が沸き起こると、相川さんもその声援に応える様子でマウンドを後にしました。

相川さんは自身の投球を振り返って、「もう一踏ん張りが足りなかったと思って、すごく反省しています」と悔しさを滲ませると同時に、「でも前回よりも球が前に進んだのかなって思うので、後でVTRをゆっくり見たいと思います」と、早くも次回の投球に向けた意気込みを語りました。

当日の様子

4月28日(日)のハイセンス大画面テレビDAYを記念して、試合当日にスタジアム内にて「ハイセンス大画面テレビDAY記念プリクラ」が撮影できるブースが設置されました。

また、来場者限定の思い出として「ハイセンス大画面テレビDAY限定デザインプリクラ」での撮影会も実施。

試合開始前には長蛇の列ができ、ファンの方の記憶に残るコンテンツとして注目を集めました。

また、4月28日(日)の読売ジャイアンツ戦において、横浜DeNAベイスターズのオフィシャルパフォーマンスチーム「diana」とのガチンコリレー対決「Hisense ハマスタバトル」が、4回終了後に開催されました。

本日の結果はdianaが勝利し、2024年シーズンの対戦成績は12勝1敗となりました。

始球式 インタビュー

【投球前】

Q:自身2年連続の始球式となりますが、意気込みを教えてください。

2024年もたくさん練習してきましたので、頑張りたいと思います!リベンジということで。

Q:昨年は惜しくもワンバウンドという結果だったかと思いますが、今回の秘策などはありますか?

対策ですか。

前回投げさせていただいてから、割とコンスタントに投げていたんですが、投げるのを止めなかった

のが去年と違うところかなと思います。

Q:普段は大勢の観客の前でライブをされていらっしゃると思いますが、マウンドでの始球式はまた違いますか?

マウンドです。

歌を歌うほうが数1000倍マシです(笑)

【投球後】

Q:始球式はいかがでしたか?

ちょっともう一踏ん張りが足りなかったと思ってすごく反省しています。

でも前回よりも球が前に進んだのかなって

思います。

後でVTRをゆっくり見たいと思います。

Q:昨年は自身の投球に関して45点という辛口の評価をされていらっしゃいましたが、ズバリ本日の投球に点数を

つけるとしたら何点でしょうか?

2024年は去年よりもしっかり投げられたような気がするので、60点ですかね。

やっぱり投げ続けることに意味がある

んですね。

Q:1年ぶりとなるマウンドはいかがでしたか?

緊張しないようにしようと思って出ていたんですけど…。

やっぱり大貫投手もいらっしゃったし、皆さんの顔を見た

ら緊張しましたね。

聖なるマウンドで投げさせてもらっているんだなと思うと、やっぱり緊張しました(笑)

Q:2024年の横浜DeNAベイスターズに期待することは何ですか?

優勝です優勝!

Q:2024年の横浜DeNAベイスターズにおいて、相川さんが期待しているイチオシの選手は誰ですか?

石上選手です!

Q:球場や自宅で野球を楽しむファンの方へ向けたメッセージをお願いします。

球場で、そしておうちで、全力で横浜DeNAベイスターズをみんなで応援しましょう!

相川七瀬プロフィール

氏名 :相川七瀬(あいかわななせ)

生年月日:1975年2月16日生まれ

血液型 :AB型

出身 :大阪府

1995年11月「夢見る少女じゃいられない」で歌手デビュー。

2024年11月に活動29年目を迎える。

2024年8月にLive Emotion 2024というライブツアーを予定している。

