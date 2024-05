ブランドバッグが牽引し出来高が1億3000万円に！まねきや「マネオク第4回大会」

高価買取を行う「まねきや」は2024年3月18日(月)に「マネオク第4回大会」を実施しました。

まねきや「マネオク第4回大会」

「マネオク」は高価買取専門店まねきやが開催しているオークション。

2023年9月に第1回が開催され、原点回帰である「手競り」をテーマにしています。

オークションに参加される方は大会までに下見で実際に売られる商品を近くで見てから、入札価格を決定するスタイルのため、安心して利用できます。

そんな「マネオク第4回大会」では、出来高が1億円を超えました。

3月18日に開催された第4回大会の出来高は1億3000万円に、ブランドバッグの伸びが牽引。

出品数は全体で310箱(1箱約10点)となりました。

内訳はアパレルが210箱、バッグ等が100箱。

アパレルはシャネルが豊富で、出品の4割を占めています。

バッグの出品が前回より20箱増えたことで、出来高を押し上げました。

同市場では、午前にアパレル競りから始まり、お昼休憩明けにバッグの競りがスタート。

バッグ競りが終了後にまたアパレルに戻ります。

競りは事前下見が必要な大会方式ですが、2回目から競りと下見の部屋を分けて開催。

これにより、当日の午前に下見をし、午後から競りに参加がしやすくなります。

また、オンラインでも画像による下見ができるため、これを行なった上で最終確認を会場で行うといった使い方もできる。

オンライン下見により事前入札も開催日前日まで受け付けているのが特徴です。

マネオク第5回大会は5月21日に開催決定!

マネオク第5回大会が、2024年5月21日(火)に開催決定。

前回から好評をいただいている、キャッシュバックキャンペーンも引き続き実施されます。

・アパレル大会:100,001円以上出品ご成約で3%キャッシュバック

・バッグ・ブランドジュエリー大会:100,001円以上の出品ご成約で1%キャッシュバック

どちらも実質手数料が2%になるお得なキャンペーンです。

「マネオク第5回大会」開催スケジュール

第5回となるマネオクは、2024年4月1日から箱予約がスタートしています。

下見は前回に引き続き、会場に直接お越しいただくだけでなく、ネットによる下見や入札システムも導入しています。

会場は東京都内のAP浜松町(〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館 B1F)です。

4月1日(月)〜5月8日(水)…登録締め切り(出品登録・箱予約期間)

5月10日(金)まで…集荷締め切り締切

5月18日(土)〜20日(月)…下見期間 10:00〜18:00

5月21日(火)…大会本番

