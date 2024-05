一迅社は「Happy Elements」のあやかし学園恋愛ノベルアプリ『六ツ獄恋いろは』を原作とした『六ツ獄恋いろは 夢見る怪異と学園七不思議』を一迅社公式WEB漫画サイト「一迅プラス」にて2024年5月1日(水)より連載開始します。

原案・監修はHappy Elements株式会社、コミカライズ担当は漫画家・イラストレーターとして活動するさんかく。が担当します。

一迅プラス『六ツ獄恋いろは 夢見る怪異と学園七不思議』

連載開始日:2024年5月1日

原案・監修: Happy Elements株式会社

漫画 : さんかく。

連載 : 一迅プラス

妖狐、猫又、鬼、あなたは誰と恋をする?

「Happy Elements」が贈るあやかし学園恋愛ノベルアプリが『六ツ獄恋いろは』公式コミカライズ連載開始!

『メルクストーリア』や『あんさんぶるスターズ!!』などのヒット作で知られるHappy Elements<カカリアスタジオ>初の乙女ゲーム『六ツ獄恋いろは』

妖魔たちとの恋愛や学園生活を描いた人気ノベルゲームの公式コミカライズが本日5月1日(水)より「一迅プラス」で連載されています。

六ツ獄学園の治安維持を司る「修羅」のメンバーやヒロイン・白山久々李(しらやまくくり)が校内の「七不思議」を探っていく完全オリジナルストーリー。

そして、その先で出会う新たな難敵とは──?

キャラクター紹介

御雷威瑠(みかづちたける)/一年生

真っ直ぐで明るい性格。

面倒見も良く、気が利く。

久々李に思いを寄せている。

六ツ獄学園の『修羅』のメンバー。

鬼の妖魔で、雷を纏わせた刀と怪力を駆使して戦う。

久々李の幼馴染みでもあるが、学園ではほとんど顔を合わせず、疎遠になっていた。

誘鳴スゥ(いざなき-)/一年生

物静かで不思議系。

すこしさみしがり屋なところがある。

六ツ獄学園の『修羅』のメンバー。

猫又の妖魔で、爪による斬撃、風を操る術が得意。

授業にはほとんど出ておらず、学園生活の大半を修羅の任務か休息にあてている。

月読尊人(つくよみみこと)/二年生

優しいが、気まぐれ。

他人に興味はあまりない。

楽しいことが好きで、ちょっと意地悪なこともする。

六ツ獄学園の『修羅』のメンバー。

妖狐の妖魔で、狐火を操る。

学園では女生徒と過ごしていることが多く、周囲からは妖狐の一族らしい雅やかな秀才と目されている。

常呼夜叉丸(とこよやしゃまる)/二年生

やや子供っぽく、怒りっぽい。

自信家。

六ツ獄学園の『修羅』のメンバー。

蜘蛛の妖魔で、糸を操る。

山間部にある別の学園・梵天院からの留学生。

付喪神を嫌っている。

天ツ神香楽(あまつかみかぐら)/三年生

大人っぽく、冷静で知的。

他人の気持ちには鈍感なところがある。

六ツ獄学園の『修羅』のリーダー。

妖魔を統べる天狗の一族。

大きな翼を持ち、風と炎を操る。

付喪神が生まれていたと知り、探していた。

白山久々李(しらやまくくり)/一年生

六ツ獄学園に通う薬屋の一人娘。

妖魔の力を増幅させる能力を持つ付喪神であることがわかり、『修羅』のメンバーと行動をともにすることになった。

作品情報

『六ツ獄恋いろは 夢見る怪異と学園七不思議』

(C)さんかく。/一迅社

(C)2023 Happy Elements K.K

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post あやかし学園恋愛ノベルアプリがコミックに!一迅プラス『六ツ獄恋いろは 夢見る怪異と学園七不思議』 appeared first on Dtimes.