【J2順位表】首位清水が5連勝 2位長崎との勝ち点差を『3』に広げる 横浜FCが3位浮上
サッカーJ2第13節の10試合が、3日（金）に開催されました。
首位清水エスパルスは、栃木SCに4得点を奪い5連勝。引き分けに終わった2位V・ファーレン長崎との勝ち点差を『3』に広げました。横浜FCは、2試合連続の完封勝利で3位に浮上しています。
下位では、試合終了間際のゴールで連勝を飾った藤枝MYFCが、前節の19位から14位へジャンプアップ。一方敗れた最下位のザスパ群馬は、13試合で1勝の勝ち点6と苦しい状況が続いています。
【J2第13節結果】
◆徳島 0−0 愛媛（鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム）
◆仙台 2−1 山口（ユアテックスタジアム仙台）
得点【仙台】中島元彦（前半45分+2分）、中山仁斗（後半45分+4分）【山口】池上丈二（前半20分）
◆山形 2−2 岡山（NDソフトスタジアム山形）
得点【山形】オウンゴール（後半13分）、有田稜（後半45分+4分）【岡山】グレイソン（後半6分）、田中雄大（後半28分）
◆横浜FC 2−0 水戸（ニッパツ三ツ沢球技場）
得点【横浜FC】カプリーニ（後半7分）岩武克弥（後半22分）
◆大分 2−1 甲府（JITリサイクルインクスタジアム）
得点【大分】長沢駿（後半13分）、保田堅心（後半36分）【甲府】アダイウトン（後半29分）
◆清水 4−1 栃木（IAIスタジアム日本平）
得点【清水】矢島慎也（前半5分）、ルーカス ブラガ（前半8分）、山原怜音（後半34分）、松崎快（後半42分）【栃木】南野遥海（前半24分）
◆藤枝 2−1 群馬（藤枝総合運動公園サッカー場）
得点【藤枝】矢村健（後半13分、45分+8分）【群馬】佐藤亮（後半7分）
◆長崎 2−2 秋田（トランスコスモススタジアム長崎）
得点【長崎】マルコス ギリェルメ（後半28分）、エジガル ジュニオ（後半31分）【秋田】オウンゴール（前半25分）、大石竜平（後半36分）
◆熊本 2−2 鹿児島（えがお健康スタジアム）
得点【熊本】黒木晃平（前半2分）、藤井皓也（後半14分）【鹿児島】ンドカ チャールス（後半34分）、星広太（後半45分+4分）
得点【いわき】有馬幸太郎（後半25分）