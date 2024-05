NHKできょう4日に放送される大型音楽番組『ライブ・エール2024』(総合、BSP4K、BS8K 後7:30〜8:45/後9:00〜10:00)のタイムテーブルが番組公式サイトで公開された。午後8時台には、TUBEとBE:FIRSTによる一夜限りのスペシャルコラボTUBE:FIRST(チューブィーファースト)が、世代とジャンルを超えた「ライブ・エール SPメドレー」を披露。

サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生し、4月17日にデビューしたばかりのME:Iも午後8時台に登場し、デビュー曲「Click」をパフォーマンスする。子どもや若者の幸せについて考えるプロジェクト“君の声が聴きたい”と連動して放送される今年の『ライブ・エール』では、福山雅治がプロジェクトに悩みを寄せた146人の若者たちの声に耳を傾けた。福山は番組終盤、若者たちを前に、一夜限りのライブパフォーマンスを披露。親子の愛情を描く「ひとみ」、不朽のエールソング「虹」を披露する。ラストには、内村光良作詞、森山直太朗作曲の番組オリジナルソング「雨上がりのエール」を、出演アーティストが40人を超す高校生の合唱とともに届ける。VTRのナレーションは、『機動戦士ガンダム 水星の魔女』『葬送のフリーレン』など数多くの人気作品に出演する声優の市ノ瀬加那が担当する。■君の声が聴きたい presents 『ライブ・エール 2024』タイムテーブル【第1部】▼午後7時30分〜出演歌手有志「愛は勝つ」鈴木雅之「め組のひと」一青窈「ハナミズキ」大泉洋「あの空に立つ塔のように」ゆず「友 〜旅立ちの時〜」▼午後8時頃Omoinotake「幾億光年」ME:I「Click」ハマいく「ビートDEトーヒ」郷ひろみ「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」TUBE:FIRST(TUBE×BE:FIRST)「ライブ・エールSPメドレー」Awich「TSUBASA feat. Yomi Jah」▼午後8時30分頃〜8時45分石川さゆり「能登半島」松平健 出演歌手有志「マツケンサンバII」【第2部】▼午後9時〜森山直太朗「さくら」Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」今井美樹「PIECE OF MY WISH」泉谷しげる「春夏秋冬」▼午後9時30分頃〜10時松任谷由実「acacia[アカシア]」ゆず「ビューティフル」福山雅治「ひとみ」「虹」出演歌手有志「雨上がりのエール」