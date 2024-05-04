¡Ö99ÇÔ¤ÎÃË¡×´ßÅÄÁíÍý¤Ï¡ÈSHOGUN¡É¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡Ú¡Ö¥Ý¥¹¥È´ßÅÄ¡×¸õÊä¤ÎÁÇ´é¡Û
¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï·ÐºÑ¡×¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤
´ßÅÄÁíÍý¡Ê¼þ°Ï¤ËÂÐ¤·¡Ë
¡Ö¤ä¤Ï¤ê·ÐºÑ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡£·ÐºÑ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³°¸ò¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö¡ÊÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¸½¾õ¤Ë¡Ë½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö99ÇÔ¤ÎÃË¡×´ßÅÄÁíÍý¤Ï¡ÈSHOGUN¡É¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡Ú¡Ö¥Ý¥¹¥È´ßÅÄ¡×¸õÊä¤ÎÁÇ´é¡Û
¤â¤·¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÇºÆÁª¤µ¤ì¤¿¤é²¿¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤«Ìä¤ï¤ì¡¢´ßÅÄÁíÍý¤Ï¤«¤Ä¤Æ¼þ°Ï¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
4·î15Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯ÅÞ³èÆ°ÍÑ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö·ÐºÑºÆÀ¸¡¡¼Â´¶¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡×¡£
¤³¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¼«ÂÎ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿AI¤¬È¯°Æ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö·ÐºÑ¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òÀßÄê¤·¤¿¤Î¤Ï´ßÅÄÁíÍý¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ý¥¹¥¿¡¼À½ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô
¡ÖÁíÍý¤âÄÂ¾å¤²¤Î¼Â´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ê»Ï¤á¤ë»þ´ü¤À¤·¡¢¤ä¤Ï¤ê·ÐºÑ¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø·ÐºÑºÆÀ¸¡Ù¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤ÏÃ¯¤â°ÛÏÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Î´ßÅÄÁíÍý¤Î¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤Ï¶ß¤¬¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ï¥¤¥É¥«¥é¡¼¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¼ó²ó¤ê¤¬¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤éÀäÂÐÊÑ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¼þ°Ï¤¬Ä¹Ç¯´«¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð²ò»¶ÁíÁªµó¤Ç¤â»È¤¦¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤ÏÏÃ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¡ÈÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ë°ìÄê¤Î¥á¥É¤ò¤Ä¤±¡¢2´üÌÜ¤Ç·ÐºÑºÆÀ¸¤ÎÁí»Å¾å¤²¤ò¡É¤È¤Î´ßÅÄÁíÍý¤Î¥×¥é¥ó¤ÏÌ´Êª¸ì¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
ÆÁÀî²È¹¯¤Î¡ÈÂÑ¤¨¤ëÀº¿À¡É¤Ë¶¦´¶
´ßÅÄÁíÍý¤Ï°ÊÁ°¡¢²áµî¤ÎÀï¹ñÉð¾¤Î¤¦¤Á¤Ç¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡ÖÆÁÀî²È¹¯¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¼«Ì±¡¦´ßÅÄÀ¯Ä´²ñÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¡Ê2019Ç¯12·î18ÆüBS-TBS¡ÖÊóÆ»1930¡×¤Ç¡Ë
¡Ö¡ÊQ.ÀÎ¤ÎÉð¾¤Ç¡¢¿¥ÅÄ¡¦Ë¿Ã¡¦ÆÁÀî¡¢3¿Í¤Î¤¦¤ÁÃ¯¤Ë¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤«¡©¡Ë¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÆÁÀî²È¹¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡ÊQ.¤Ê¤¼¡©¡Ë ÂÑ¤¨¤ëÀº¿À¡¢¤¸¤Ã¤ÈÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ëÀº¿À¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿À¯¼£²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Àä¤¨¤º»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¶¯¤¤°Õ»Ö¡¢Àä¤¨¤ºÌ¤Íè¤ò¸«Â³¤±¤ë¡¢¤³¤ÎÊÕ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
´ßÅÄÁíÍý¤ÏÊÌ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡Ö¼ã¤¤º¢¤Î²È¹¯¤Ï¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤äË¿Ã½¨µÈ¤Ë¤º¤¤¤Ö¤ó¤È¤¤¤¸¤á¤é¤ì¡¢¶ìÏ«¤·¤¿¤Î¤Ç¶¦´¶¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
9Ç¯¶á¤¯Â³¤¤¤¿°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ç¤Ï³°Ì³Âç¿Ã¡¢¼«Ì±ÅÞÀ¯Ä´²ñÄ¹¤ÎÍ×¿¦¤Ë½¢¤¯¤â¡¢°ÂÇÜÁíÍý¤Î¼Ç¤¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿2020Ç¯¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¿ûµÁ°Î´±Ë¼Ä¹´±¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÇÔËÌ¡£
ÍâÇ¯¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹Åç¸©Ï¢²ñÄ¹¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤À»²µÄ±¡¹ÅçÁªµó¶è¤ÎºÆÁªµó¤Ç¤â¸õÊä¼Ô¤òÅöÁª¤µ¤»¤é¤ì¤º¡¢¡Ö´ßÅÄ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿É»À¤ò¤Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤È¤Ä¤«¤ó¤ÀÁíÍýÂç¿Ã¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤Ï¤¤ï¤á¤Æ¶¯¤¤¡£
2024Ç¯½é½Ü¡¢ÇÉÈ¶¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¤ÎÌäÂê¤Ç»Ù»ýÎ¨¤¬²áµîºÇÄã¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ëÃæ¡¢´ßÅÄÁíÍý¤Ï¼þ°Ï¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´ßÅÄÁíÍý¡Ê¼þ°Ï¤ËÂÐ¤·¡Ë
¡Öº£¤ÏÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£¡Ø´ßÅÄ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿º¢¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢º£¤Ï¤Þ¤À¹¬¤»¤À¤È»×¤¦¤è¡×
¡ÖÁíÍý¤ÏËÜÅö¤ËÀº¿ÀÅª¤Ë¥¿¥Õ¤À¡×¡Ö¤É¤ì¤À¤±»Ù»ýÎ¨¤¬ÄãÌÂ¤·¤è¤¦¤¬¼¤á¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¡¢¼þÊÕ¤Î¤³¤¦¤·¤¿À¼¤â´ßÅÄÁíÍý¤Î¥È¥Ã¥×¤ËµïÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊäÁª¡È»´ÇÔ¡É¤Ç»Ä¤µ¤ì¤¿3¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½¾õ¤Ï³³¤Ã¤×¤Á¤À¡£
4·î28Æü¤Î½°±¡¤Î3¤Ä¤ÎÊä·çÁªµó¡£¡ÈÊÝ¼é²¦¹ñ¡ÉÅçº¬1¶è¤ò´Þ¤á1¾¡¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤â¡Ö´ßÅÄ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬±ÊÅÄÄ®¤Ç¹¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô
¡ÖÁíºÛÁª¤Ç¡Ê´ßÅÄÁíÍý¤Î¡Ë¿äÁ¦¿Í20Ì¾¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¼«Ì±ÅÞ´´Éô
¡Ö¤³¤ì¤Ç´ßÅÄÁíÍý¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤ÎºÆÁª¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤¢¤¯¤Þ¤Ç9·î¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¤ÎºÆÁª¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤Ï¶Ê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ßÅÄÁíÍý¤À¤¬¡¢º£¸å¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÁíºÛÁªÁ°¤Î²ò»¶ÁíÁªµó
¢²ò»¶¤»¤º¤ËÁíºÛÁª¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë
£ÁíºÛÁª¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡Ê½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç´ßÅÄÁíÍý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎËÜÌ¿¤Ï¡¢¡¡ÖÁíºÛÁªÁ°¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊäÁª¤Î»´ÇÔ¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤ÇÁªµó¤ËÎ×¤à¤Î¤Ï½¸ÃÄ¼«·è¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤éÏ³¤ì¤ë¡£Í¿ÅÞ¡¦¸øÌÀÅÞ¤¬Áá´ü²ò»¶¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ï¤»¤ë¤È¡¢¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢ÁíÍý¼«¿È¤Ï¤Þ¤ÀÌÏº÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£6·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë1¿Í4Ëü±ß¤ÎÄê³Û¸ºÀÇ¤ä³°¸òÀ®²Ì¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëËÌÄ«Á¯Ë¬Ìä¤ä·ûË¡²þÀµ¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶ñÂÎÅª¤Ê·ë²Ì¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Ö²ò»¶¤»¤º¤ËÁíºÛÁª¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¸½¿¦¤Ç¤¢¤ë´ßÅÄÁíÍý¤ò°ú¤¤º¤ê¤ª¤í¤¹¶ñÂÎÅª¤ÊÆ°¤¤¬¸«¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Æ¤â¾¡¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤Î¸«Êý¤¬°ìÉô¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÐÇË¸µ´´»öÄ¹¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò»öÁ°¤ËÆâ³Õ²þÂ¤¤äÅÞÌò°÷¿Í»ö¤Ç½è¶ø¤·¡¢¼è¤ê¹þ¤á¤ÐÎÉ¤¤¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢9·î¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ç²ò»¶ÁíÁªµó¤ä»²±¡Áª¤òÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Í¿ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡Ö´ßÅÄÁíÍý¤Î¤Þ¤ÞÁªµó¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬ÂçÈ¾¤À¡£
ÁíºÛÁª¤ÇÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¤Ï¡Ö·ë¶É¡¢ÁíºÛÁª¤Î¾¡¼Ô¤Ï¡ØÁªµó¤Ë¾¡¤Æ¤ë¿Í¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÍ½¸«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£¡ÖÁíºÛÁª¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡Ê½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤«¡£ÁíÍýÂç¿Ã¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶¯¤µ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢´ßÅÄÁíÍý¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤È¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦ÁªÂò»è¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÁíÍý¤ò»Ù¤¨¤ë´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤â¡ÖÁíÍý¤ÎºÂ¤ò°ú¤¤º¤ê¹ß¤í¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬ºÇ¤âÇ»¸ü¡¢¤È¸«¤ëÀ¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤âÂ¿¤¤¡£
¡Ö99ÇÔ¤ÎÃË¡×¡Á¡È¹ÈÅ·¡É¤Ï¤¢¤ë¤«
ÇÐÍ¥¤Î¿¿ÅÄ¹Ç·»á¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥É¥é¥Þ¡ÖSHOGUN¡¡¾·³¡×¡£¿¿ÅÄ»á±é¤¸¤ëµÈ°æ¸×±Ê¤ÏÆÁÀî²È¹¯¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÂçÏ·¡¦ÀÐÆ²¡ÊÀÐÅÄ»°À®¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¡Ë¤ÎºöÎ¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆµçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¸×±Ê¤¬¡¢¡È¹ÈÅ·¡É¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¹ßÉú¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Ç÷¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£
¡È¹ÈÅ·¡É¤È¤Ï¡¢ÀÐÆ²¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¡¢Âçºå¤Ë¹¶¤á¾å¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢Â¿Àª¤ËÌµÀª¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¾¡¤ÁÌÜ¤ÎÇö¤¤Àï¤¤¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤Î¤«¡¢ºÂ¤·¤Æ»à¤òÂÔ¤Ä¤Î¤«¡£
²È¹¯¤Ë¶¦´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¤¤¤¦´ßÅÄÁíÍý¤À¤¬¡¢´ñ¤·¤¯¤â¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Èº£¤Î´ßÅÄÁíÍý¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁíÍý¤ÎÂ¦¶áµÄ°÷¤Ï¡¢´ßÅÄÁíÍý¤Ï¡Ö99ÇÔ¤¹¤ëÃË¡×¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÁíÍýÂ¦¶áµÄ°÷
¡Ö¾®¤µ¤¤Éé¤±¤¬¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤ÇÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤³¤«Âç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤ÏÉ¬¤º¡Ø1¾¡¡Ù¤Ç¤¤ë¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤Î²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë1¾¡¤Ï²¿¤¬²¿¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¡×
²ÁÃÍ¤¢¤ë1¾¡¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤Î´ßÅÄÁíÍý¤Î¡È¹ÈÅ·¡É¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£½©¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¸þ¤±¡¢À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞÆâ¤Î°ÅÆ®¤ÏÂ³¤¯¡£
TBS¥Æ¥ì¥Ó¡¡À¯¼£Éô
´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×
ÀîÀ¾¡¡Á´