全英チャート、21世紀に入り最も売れた1970〜1990年代のアルバムのヴィニール盤ランキング発表
全英公式チャートを集計・管理するOfficial Charts Companyが、70〜90年代に発表されたアルバムで、21世紀に入り、英国で最も売れたヴィニール盤のランキングを発表した。
1位はフリートウッド・マックが1977年にリリースした『Rumours』で、2001年以降、28万枚のヴィニール盤が売れているという。ピンク・フロイドの『Dark Side Of The Moon』が2位、ニルヴァーナの『Nevermind』が3位と続き、ニルヴァーナとオアシスのアルバムがそれぞれ2作、トップ10入りした。
1.フリートウッド・マック『Rumours』（1977年）
2.ピンク・フロイド『The Dark Side Of The Moon』（1973年）
3.ニルヴァーナ『Nevermind』（1991年）
4.オアシス『(What’s The Story) Morning Glory?』（1995年）
5.クイーン『Greatest Hits』（1981年）
6.ボブ・マーリー＆ザ・ウェイラーズ『Legend』（1984年）
7.ストーン・ローゼズ『The Stone Roses』（1989年）
8.オアシス『Definitely Maybe』（1994年）
9.デヴィッド・ボウイ『The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars』（1972年)
10．ニルヴァーナ『MTV Unplugged In New York』（1994年）
フリートウッド・マックの『Rumours』はヴィニール盤に限らず売れ続けており、最新の全英アルバム・チャートでも9位につけている。47年前にリリースされて以降、1,042週間100位圏内にチャート・インしている。
Ako Suzuki
???? The best-selling vinyl albums of the 21st century (from 1970-1999) revealed ???? @greatesthitsuk https://t.co/gqczAFp7Zq— Official Charts (@officialcharts) May 2, 2024