全英公式チャートを集計・管理するOfficial Charts Companyが、70〜90年代に発表されたアルバムで、21世紀に入り、英国で最も売れたヴィニール盤のランキングを発表した。1位はフリートウッド・マックが1977年にリリースした『Rumours』で、2001年以降、28万枚のヴィニール盤が売れているという。ピンク・フロイドの『Dark Side Of The Moon』が2位、ニルヴァーナの『Nevermind』が3位と続き、ニルヴァーナとオアシスのアルバムがそれぞれ2作、トップ10入りした。

Official Charts Companyが5月2日発表した<21世紀のヴィニール盤ベストセラー(1970〜1999)>ランキングのトップ10は以下のとおり。1.フリートウッド・マック『Rumours』(1977年)2.ピンク・フロイド『The Dark Side Of The Moon』(1973年)3.ニルヴァーナ『Nevermind』(1991年)4.オアシス『(What’s The Story) Morning Glory?』(1995年)5.クイーン『Greatest Hits』(1981年)6.ボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズ『Legend』(1984年)7.ストーン・ローゼズ『The Stone Roses』(1989年)8.オアシス『Definitely Maybe』(1994年)9.デヴィッド・ボウイ『The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars』(1972年)10.ニルヴァーナ『MTV Unplugged In New York』(1994年)フリートウッド・マックの『Rumours』はヴィニール盤に限らず売れ続けており、最新の全英アルバム・チャートでも9位につけている。47年前にリリースされて以降、1,042週間100位圏内にチャート・インしている。Ako Suzuki