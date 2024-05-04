¥¥¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤¦¤Ä¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤¬¤ó¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÆæ¤ÎÉÂ¸¶ÂÎ¡ÖEB¥¦¥¤¥ë¥¹¡×¤ËÁ´À¤³¦¤Î95¡ó¤¬´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î»ö¼Â
kissing disease¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¤¢¤ë¡£Epstein-Barr¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¤½¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤·¤Ð¹¤¬¤ë¤³¤È¤«¤é¤½¤¦¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎEpstein-Barr¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¡¢´¶À÷¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¤¬¤ó¤ò´Þ¤à¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÂµ¤¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢µÜºä¾»Ç·¡¦Äê²¬ÃÎÉ§¡Ø¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡Ù¡Ê4·î18ÆüÈ¯Çä¡Ë¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Û
¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬À®¿Í¤Þ¤Ç¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹
Epstein-Barr¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢EB¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ë¤ÏDNA¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¡£¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡ÊEpstein¡Ë¤È¥Ð¡¼¡ÊBarr¡Ë¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î²Ê³Ø¼Ô¤Ë¤è¤êÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¡¢ÆóËÜº¿DNA¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¥Ø¥ë¥Ú¥¹¥¦¥¤¥ë¥¹²Ê¤ËÂ°¤·¡¢¥Ò¥È¥Ø¥ë¥Ú¥¹¥¦¥¤¥ë¥¹4¡ÊHuman herpesvirus 4¡¢HHV¡Ý4¡Ë¤È¤â¤è¤Ð¤ì¤ë¡£ÂÃ±Õ¤ò²ð¤·¤Æ´¶À÷¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬À®¿Í¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï´¶À÷¤·¤Æ¤âÌµ¾É¾õ¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬ÂÎÆâ¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¡¢ÀøÉú´¶À÷¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Î¿Í¤Ç¤Ï½é´¶À÷»þ¤ËÅÁÀ÷ÀÃ±³Ëµå¾É¤È¤¤¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥Ñµå¤Ë´¶À÷¤¬µ¯¤³¤ê¡¢´ÎÂ¡¡¢ç£Â¡¤ä¥ê¥ó¥ÑÀá¤Ê¤É¤¬¤Ï¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÈ¯Ç®¡¢¹¢¤ÎÄË¤ß¤Ê¤É¤ÎÉ÷¼Ù¤Ë¤è¤¯»÷¤¿¾É¾õ¤ò¼¨¤¹¡£¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ï¼«Á³¤Ë¼£¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤â¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬ÂÎÆâ¤ËÀøÉú´¶À÷¤Î·Á¤Ç»Ä¤êÂ³¤±¤ë¡£¼ç¤Ê´¶À÷ºÙË¦¤Ï¥ê¥ó¥Ñµå¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢°ìÉô¡¢¾åÈéºÙË¦¤Ë¤â´¶À÷¤¹¤ë¡£
¥¥¹¤Ç¹¤¬¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹
¤³¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¡¢ÂÎ±Õ¤Î¤¦¤Á¼ç¤ËÂÃ±ÕÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£EB¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ëÅÁÀ÷ÀÃ±³Ëµå¾É¤Ï¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¥¥¹¤Ë¤è¤ê¤·¤Ð¤·¤Ð¹¤¬¤ê¡¢kissing disease¤È¤â¤è¤Ð¤ì¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢Âç³Ø¤ÎÆþ³Ø¸å¤¹¤°¤ä·³Ââ¤Ø¤ÎÆþÂâÄ¾¸å¤Î¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£Â¿¤¯¤Î¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤¤¡¢Ì©ÀÜ¤Ê¸òÎ®¤¬»Ï¤Þ¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤Ï¡¢B¥ê¥ó¥Ñµå¤Ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬´¶À÷¤·¡¢°ì»þÅª¤ËµÞ·ã¤Ê¥ê¥ó¥ÑµåÁý¿£¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥ê¥ó¥ÑÁÈ¿¥¡¢ÆÃ¤Ë¥ê¥ó¥ÑÀá¤äç£Â¡¤¬¤Ï¤ì¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¿ÇÃÇ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¿¨¿Ç¤ò¤·¤Æ¥ê¥ó¥ÑÀá¤äç£Â¡¤Î¤Ï¤ì¤ò³Î¤«¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ÅÁÀ÷ÀÃ±³Ëµå¾É¤ÎºÝ¤Î¤Ï¤ì¤¿ç£Â¡¤Ï½À¤é¤«¤¤¤Î¤Ç¡¢³°°µ¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÄÙ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£
Ãø¼Ô¤Î°ì¿Í¡ÊµÜºä¡Ë¤¬¼«Ê¬¤Î°å³ØÀ¸»þÂå¤Î¤³¤È¤Çº£¤Ç¤â¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æâ²Ê³ØÎ×¾²¼Â½¬¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¼ã¤¤´µ¼Ô¤ÇEB¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤òµ¿¤¦¤È¤¤Ë¤ÏÊ¢Éô¿¨¿Ç¤Ï¤è¤¯µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£´·¤ì¤Ê¤¤¸¦½¤°å¤¬¤¢¤Þ¤ê¶¯¤¯¿¨¿Ç¤ò»î¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ëç£Â¡¤Ë°µ¤¬¤«¤«¤Ã¤ÆÇËÎö¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡Êç£Â¡¤¬ÇËÎö¤·¤ÆÃÎ¤é¤º¤ËÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢½Ð·ìÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬µ¯¤¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¡£¡Ö²á¤®¤¿¤ë¤ÏÍ±µÚ¤Ð¤¶¤ë¤¬Ç¡¤·¡×¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æµ²±¤Ë»Ä¤ë¶µ¤¨¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤¬¤ó¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëEB¥¦¥¤¥ë¥¹
EB¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¡¢´¶À÷¤·¤¿°ìÉô¤Î¿Í¤Ç¤¬¤ó¤ò´Þ¤à¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÂµ¤¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾å°öÆ¬¤¬¤ó¤ä°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤À¡£
EB¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¸¶°ø¤È¤·¤Æµ¯¤¤ë¾å°öÆ¬¤¬¤ó¤Ï¡¢É¡¤Ç¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Î¶õµ¤¤ÎÄÌ¤êÆ»¤Ç¤¢¤ë¾å°öÆ¬¤ÎÆâ¹Ð¤òÊ¤¤¦¾åÈéºÙË¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥¸¥¢¡¢ÆÃ¤ËÃæ¹ñÆîÉô¡¢ÂæÏÑ¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î°ìÉô¤ÇÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡£
°ìÊý¡¢EB¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¸¶°ø¤È¤·¤Æµ¯¤¤ë°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Ï¡¢¥ê¥ó¥Ñµå¤ÎÃæ¤Ç¤âNKºÙË¦¤ËÍ³Íè¤¹¤ë°À¼ðáç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÅì¥¢¥¸¥¢¤Ç¤·¤Ð¤·¤Ð¸«¤é¤ì¤ë¡£
¤É¤¦¤·¤ÆÆ±¤¸EB¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¼ðáç¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤«¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀøÉú´¶À÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëEB¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¥²¥Î¥à²òÀÏ¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ãæ¹ñÆîÉô¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎEB¥¦¥¤¥ë¥¹³ô¤ÈÆüËÜ¤ò´Þ¤àÅì¥¢¥¸¥¢¤ÎEB¥¦¥¤¥ë¥¹³ô¤Ï°Û¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬ºÇ¶á¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤ËÊ¬ÉÛ¤¹¤ëEB¥¦¥¤¥ë¥¹³ô¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ëÉÂµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»ÒÂ¹Î³»Ò¤òºî¤ê½Ð¤¹¤È¤¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤ëºÙË¦¤òÇË²õ¤·¡¢¤³¤ì¤¬¸¶°ø¡¦Í¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Ò¥È¤ËÉÂµ¤¤òµ¯¤³¤¹¤¬¡¢EB¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ëÈ¯¤¬¤ó¤Ï¾¯¤·¼ñ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£EB¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÏÀøÉú´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¤¢¤ë¸Â¤é¤ì¤¿¥¦¥¤¥ë¥¹RNA¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÈ¯¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤ëºÙË¦¤òÉÔ»à²½¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤¬¤ó²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
EB¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ëºÙË¦¤Î°Û¾ïÁý¿£¡¢¤¬¤ó¤ÎÉÂÂÖ¤Ï¤¸¤Ä¤ËÂ¿ÍÍ¤Ç¤È¤é¤¨¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉÂÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¦¥¤¥ë¥¹°äÅÁ»ÒÈ¯¸½ÍÍ¼°¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢°Û¾ïÁý¿£¡¦¤¬¤ó²½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤â°Û¤Ê¤ë¡£
¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÀøÉú´¶À÷¤¹¤ëºÙË¦¤¬¡¢Àè¤Î¿åÅ÷¡¦ÂÓ¾õá×¿¾¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¿À·ÐºÙË¦¤Î¤è¤¦¤Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¬Îö¤·¤Ê¤¤ºÙË¦¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢À¹¤ó¤ËÊ¬Îö¡¦Áý¿£¤¹¤ëºÙË¦¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºÙË¦¤¬Ê¬Îö¤¹¤ëºÝ¤Ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎDNA¥²¥Î¥à¤âÆ±Ä´¤·¤Æ¡¢Ê¬ÎöÀè¤ÎºÙË¦¤Ë¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¤³¤ÎÀøÉú´¶À÷¤Î´Ö¡¢»þ¤È¤·¤Æ¥¦¥¤¥ë¥¹Î³»Ò¤ò»ºÀ¸¤·¤Ê¤¤¡Ê¡áºÙË¦¤òÇË²õ¤·¤Ê¤¤¡ËÄøÅÙ¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¦¥¤¥ë¥¹RNA¤ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÈ¯¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤ÄºÙË¦Æâ³°¤Î´Ä¶¤òÊÑ²½¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤ËÀøÉú´¶À÷ºÙË¦¤Î¥Ò¥ÈÀ÷¿§ÂÎ¤ËÊÑ°Û¤òÃßÀÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤é¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÙË¦¤¬¤¬¤ó²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤é¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿ºÇ¶á¡¢EBÍÛÀ¤¬¤óºÙË¦¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¥²¥Î¥à¤«¤é¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹Î³»Ò¤Î»ºÀ¸¤äÀøÉú´¶À÷¤ËÉ¬Í×¤Ê°äÅÁ»ÒÎÎ°è¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÀøÉú´¶À÷»þ¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹°äÅÁ»Ò¤¬È¯¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹Î³»Ò»ºÀ¸¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤ÂçÎÌ¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹RNA¡¦¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÈ¯¸½¤¬ºÙË¦¤Î°Û¾ï¤Ê³èÀ²½¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢¤¬¤ó²½¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ºÇ¶á¡¢EB¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÀøÉú´¶À÷¤¬¿À·ÐÆñÉÂ¤Ç¤¢¤ëÂ¿È¯À¹Å²½¾É¤Î¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Â¿È¯À¹Å²½¾É¤ÏÃæ¿õ¿À·Ð¤Ë±ê¾É¤¬µ¯¤³¤ëÆñÉÂ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤Çmultiple sclerosis¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢Æ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤·¤ÐMS¤È¤â¤è¤Ð¤ì¤ë¡£±ê¾É¤Î¤¿¤á¤Ë¿À·Ð¤òÊ¤¤¦¿ñ¾ä¤¬²õ¤ì¤Æ¡¢Ã¦¿ñ¸½¾Ý¡ÊÃæ¤ÎÅÅÀþÉôÊ¬¤¬¤à¤¤À¤·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡Ë¤¬Ãæ¿õ¿À·Ð¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Çµ¯¤³¤ë¡£±ê¾É¤¬°ì»þÅª¤Ë¼£¤Þ¤Ã¤¿¸å¤Ï¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç½ý¤¢¤È¤¬¹Å¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÂ¿È¯À¹Å²½¾É¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¡£
Â¿È¯À¹Å²½¾É¤Ç¤Ï¡¢±¿Æ°¾ã³²¡¢´¶³Ð¾ã³²¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤Î¿À·Ð¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌó2Ëü¿Í¤Î´µ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¸ú²ÌÅª¤Ê¼£ÎÅË¡¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆñÉÂ¤À¡£
EB¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÈÂ¿È¯À¹Å²½¾É¤È¤Î´Ø·¸¤ò¼¨¤¹Êó¹ð¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¼ã¤¤Ê¼»ÎÌó1000Ëü¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÂ¿È¯À¹Å²½¾É¤ÎÈ¯¾É¼Ô¡¢Ìó1000¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¿È¯À¹Å²½¾É¤Î´µ¼Ô¤Ï1Îã¤ò½ü¤¤¤ÆÁ´Îã¤¬EB¹³ÂÎÍÛÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·ìÀ¶¤¬·Ð»þÅª¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë35Îã¤Î¤¦¤Á¡¢¤Ê¤ó¤È34Îã¤¬EB´¶À÷¤òµ¯¤³¤·¤¿¸å¤ËÂ¿È¯À¹Å²½¾É¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢EB´¶À÷¸å¤Ë¿À·Ð¼´º÷¤ÎÂ»½ý¤ò¼¨¤¹·ìÀ¶¥Þ¡¼¥«¡¼¤Î¥Ë¥å¡¼¥í¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È·Úº¿¤¬¾å¾º¤·»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢EB´¶À÷¼Ô¤Ï¤Û¤«¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¼Ô¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂ¿È¯À¹Å²½¾É¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬32ÇÜ¹â¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢EB´¶À÷¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¿À·ÐÊÑÀ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢Â¿È¯À¹Å²½¾É¤¬µ¯¤¤ë¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼EB¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤¬¿À·ÐÊÑÀ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡©¡¡ºÇ¶á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¶½Ì£¿¼¤¤·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¿È¯À¹Å²½¾É¤Î´µ¼ÔÍ³Íè¤ÎB¥ê¥ó¥Ñµå¡Ê¡á¹³ÂÎ¤òºî¤ëºÙË¦¡Ë¤ÎÃæ¤Ë¤ÏEB¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÅ¾¼Ì°ø»Ò¡Ê°äÅÁ»Ò¤ÎÅ¾¼Ì¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á·²¡Ë¤Î°ì¤ÄEBNA1¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³ÂÎ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¹³ÂÎ¤Ï¿À·ÐºÙË¦¤òÊñ¤à¥°¥ê¥¢ºÙË¦¤ËÈ¯¸½¤¹¤ëGlialCAM¤È¤¤¤¦ÆÃÄê¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ë¤â·ë¹ç¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢EB¥¦¥¤¥ë¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³ÂÎ¤¬Æ±»þ¤ËGlialCAM¤È¤¤¤¦¼«¸Ê¹³¸¶¡Ê¤·¤«¤â¿À·Ð·Ï¤ËÆÃ°ÛÅª¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¹³¸¶¡Ë¤Ë¤âÈ¿±þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Ê¬»ÒÁêÆ±À¡Êmolecular mimicry¡Ë¤È¤è¤Ð¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ç¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¹³¸¶¤Î°ì¤ÄEBNA1¤È¼«¸Ê¹³¸¶¤Ç¤¢¤ëGlialCAM¤¬¹½Â¤Åª¤Ë¶öÁ³¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥¦¥¤¥ë¥¹¹³¸¶¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÈ±ÖÈ¿±þ¤¬¥°¥ê¥¢ºÙË¦¤Ç¤âµ¯¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¡£´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¹³¸¶¤È¼«¸Ê¹³¸¶¤¬±»Æó¤Ä¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤òÇÓ½ü¤¹¤ëÌÈ±ÖÈ¿±þ¤¬¼«¸Ê¤Î¿À·ÐºÙË¦¤òà¸íÇúá¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢°ìÉô¤Î¿Í¤Ç¤ÏEB¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤Î·ë²Ì¡¢¹³EBNA1¹³ÂÎ¤òºî¤ê¡¢¤³¤Î¹³ÂÎ¤¬¥°¥ê¥¢ºÙË¦¤Ë·ë¹ç¤·¤Æ¿À·Ð·Ï¤¬¹¶·â¤µ¤ì¡¢Â¿È¯À¹Å²½¾É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
³Î¤«¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬EB¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¸å¤Ëµ¯¤¤ì¤Ð¡¢°ú¤Â³¤¤¤Æ¿À·Ð·Ï¤Ë±ê¾É¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÄÌ¾ï¤Ï·ì±ÕÇ¾´ØÌç¤È¤¤¤¦¥Ð¥ê¥¢¤¬¿À·Ð·Ï¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÌÈ±Ö·Ï¤¬ºî¤ë¹³ÂÎ¤ÏÇ¾¤Ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ê¤¼°ìÉô¤Î¿Í¤À¤±¤Ç¿À·Ð·Ï¤Ë±ê¾É¤¬µ¯¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤âÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀøÉú´¶À÷¤òµ¯¤³¤¹¥Ø¥ë¥Ú¥¹¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¡¢ÀÄÇ¯´ü¤¢¤ë¤¤¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é½é´¶À÷¤¹¤ë¤ÈÍÄ»ù´ü¤Ç¤Î´¶À÷¤ËÈæ¤Ù¤ÆÉÔÅÔ¹ç¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎEB¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤ÈÂ¿È¯À¹Å²½¾É¤ÎÈ¯¾É¤ÎÏÀÊ¸¤Ï¹¥Îã¤Ç¤¢¤ë¡£
EB¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÏÁ´À¤³¦¤Ç¤ª¤è¤½95¡ó¤Î¿Í¤¬´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¿È¯À¹Å²½¾É¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·Á°µ¤Î¤´¤È¤¯»þ´Ö·Ð²á¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿35¿Í¤Î¤¦¤Á34¿Í¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ê¥¢¥á¥ê¥«·³¤ËÆþÂâ¤·¤Æ°Ê¹ß¡ËEB¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë½é´¶À÷¤·¡¢Â¿È¯À¹Å²½¾É¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¾®»ù¤Ç¤ÎEB¥¦¥¤¥ë¥¹½é´¶À÷¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢ÉÔ¸²À´¶À÷¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢»×½Õ´ü¤Ç¤Î½é´¶À÷¤ÏÅÁÀ÷ÀÃ±³Ëµå¾É¤òÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÅÁÀ÷ÀÃ±³Ëµå¾É¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¡¢È¯¾É¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥Û¥¸¥¥ó¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤äÂ¿È¯À¹Å²½¾É¤òÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¥É¥¤¥Ä¤«¤é¤ÎÂçµ¬ÌÏÄÉÀ×Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢EB¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÅÁÀ÷ÀÃ±³Ëµå¾ÉÈ¯¾É¼Ô¤Ç¤Ï¾Íè¡¢¤è¤ê·ì±Õ·Ï¤ä¥ê¥ó¥Ñµå·Ï¤Î¼ðáç¤òÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ö
»ä¤¿¤Á¤Î¤«¤é¤À¤Ï°ì¸«¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¼Â¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹¤Þ¤ß¤ì¤À¤Ã¤¿¡ª
µÜºä¾»Ç·¡¦Äê²¬ÃÎÉ§¡Ø¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡Ù¡Ê4·î18ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ï¡¢ÌÈ±Ö³Ø¼Ô¤È¥¦¥¤¥ë¥¹³Ø¼Ô¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÀ¸Ì¿²Ê³ØºÇÂç¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò°ìË¾¤·¤Þ¤¹¡ª
¿å¤Ü¤¦¤½¤¦¡¦ÂÓ¾õá×¿¾¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¡¢°ìÅÙ´¶À÷¤¹¤ë¤È¡¢¿ô½½Ç¯¶á¤¯¤âÀøÉú´¶À÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©