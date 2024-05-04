º£Æü4Æü¡ÁÌÀÆü5Æü¤Ë¤«¤±¤Æ²ÆÆüÂ³½Ð¡¦¿¿²ÆÆü¤â¡¡Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤Ç±«¡¦É÷¶¯¤Þ¤ë
º£Æü4Æü(ÅÚ:¤ß¤É¤ê¤ÎÆü)¤ÈÌÀÆü5Æü(Æü:¤³¤É¤â¤ÎÆü)¤Ï¡¢¹¤¯¹Ô³ÚÆüÏÂ¡£¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Ë¤«¤±¤Æ²ÆÆüÂ³½Ð¤Ç¡¢ÆâÎ¦¤òÃæ¿´¤Ë¿¿²ÆÆü¤Î½ê¤â¡£²°³°¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤ÏÇ®Ãæ¾É¤ËÃí°Õ¡£Ï¢µÙºÇ½ªÆü6Æü(·î:¿¶ÂØµÙÆü)¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤Ç±«¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¶²¤ì¡£ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤È¸òÄÌ¾ðÊó¤Î³ÎÇ§¤ò¡£
º£Æü4Æü(ÅÚ:¤ß¤É¤ê¤ÎÆü)¡¡Àä¹¥¤Î¹Ô³ÚÆüÏÂ¡¡²ÆÆüÂ³½Ð
º£Æü4Æü(ÅÚ:¤ß¤É¤ê¤ÎÆü)¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤ÇÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Æüº¹¤·¤¬¹ß¤êÃí¤®¡¢¤ª½Ð¤«¤±ÆüÏÂ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ç³°Àþ¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢Æü»±¤äË¹»Ò¤Ê¤É¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶å½£¤ä²Æì¤Ç¤Ï¡¢Ãë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ½ê¡¹¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤Î»±¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü5Æü(Æü:¤³¤É¤â¤ÎÆü)¡¡½ë¤µ¤Î¥Ô¡¼¥¯¡¡ËüÁ´¤ÊÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò
ÌÀÆü5Æü(Æü:¤³¤É¤â¤ÎÆü)¤â¡¢¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÀ²¤ì¤Æ¹Ô³ÚÆüÏÂ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÄ¶õ¤Î²¼¤Ç¡¢¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¤¬±Ë¤°»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢¶å½£¤ä»Í¹ñ¤Ç¤Ï¼¡Âè¤Ë±À¤¬¹¤¬¤ê¡¢¸á¸å¤Ï±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²°³°¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤ÏµÞ¤Ê±«¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ÅìËÌ¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ25¡î°Ê¾å¤Î½ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ê¡Åç»Ô33¡î¡¢»³·Á»Ô¤ÈÄ¹Ìî»Ô32¡î¡¢¾¾¹¾»Ô30¡î¤Ê¤É¡¢ÅìËÌ¤ä´ØÅì¹Ã¿®¤ÎÆâÎ¦¡¢ËÌÎ¦¤«¤é»³±¢¤Ç¤Ï¡¢¿¿²ÆÆü(ºÇ¹âµ¤²¹¤¬30¡î°Ê¾å)¤Î½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤â28¡î¤Èµ¨Àá³°¤ì¤Î½ë¤µ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£²°³°¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²°Æâ¤Ç¤â¡¢Å¬ÀÚ¤ËÎäË¼¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢µÛ¼¾À¤äÄÌµ¤À¤ÎÎÉ¤¤ÁÇºà¤ÎÉþÁõ¤òÁª¤Ö¤Ê¤É¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤ë¤ÈÊØÍø!Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¥°¥Ã¥º
½ë¤¤Ãæ¡¢²°³°¤Ç²á¤´¤¹»þ¤Ë¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡ ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ä¿åÅû¤ËÆþ¤Ã¤¿°û¤ßÊª(¿å¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É)¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤¹¤°¿åÊ¬Êäµë¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢±öÊ¬¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ä±öÊ¬¤Î´Þ¤Þ¤ì¤¿°»¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÂçÎÌ¤Î´À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¤ï¤ì¤¿±öÊ¬¤ò¡¢¼ê·Ú¤ËÊäµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ Æü»±¤äË¹»Ò¤Ç¡¢Æüº¹¤·¤Î½ë¤µ¤ò¼×¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£À²¤ì¤¿Æü¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤Ë¶á¤¤½ê¤Û¤Éµ¤²¹¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢ÇØ¤ÎÄã¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤è¤ê¤â½ë¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ë¤È¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ç³°ÀþÂÐºö¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£Ë¹»Ò¤Ï¡¢»þ¡¹¤Ï¤º¤·¤Æ¡¢´À¤ò¾øÈ¯¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³¤´ß¤Ê¤ÉÆü±¢¤Î¤Ê¤¤½ê¤Ç¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¡¢Æü¤è¤±¥Æ¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Æü±¢¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ Àð»Ò¤ä¤¦¤Á¤ï¡¢·ÈÂÓÀðÉ÷µ¡¤â¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£ÎÃ¤·¤¤É÷¤Ç¡¢ÂÎ¤òÎä¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ ÎäµÑ¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÎäµÑ¥°¥Ã¥º¤â¡¢¾å¼ê¤ËÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Í¥Ã¥¯¥¯¡¼¥é¡¼¤Ï¡¢ÂÀ¤¤·ì´É¤¬ÂÎ¤ÎÉ½ÌÌ¶á¤¯¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ó¸µ¤òÎä¤ä¤¹¤¿¤á¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÝÎäºÞ¤äÉ¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤Ë¤¯¤ë¤ß¡¢ÂÎ(¼ó¡¢ÏÆ¤Î²¼¡¢ÂÀ¤â¤â¤ÎÉÕ¤±º¬¤Ê¤É)¤Ë¤¢¤Æ¤Æ¡¢Îä¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥¹¥«¡¼¥Õ¤ä¥Ð¥ó¥À¥Ê¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¿å¤ÇÇ¨¤é¤·¤Æ¼ó¤äÆ¬¤Ë´¬¤±¤Ð¡¢¿å¤¬¾øÈ¯¤¹¤ë»þ¤Ë¤Þ¤ï¤ê¤ÎÇ®¤òÃ¥¤¦¤¿¤á¡¢ÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢µÙºÇ½ªÆü6Æü(·î:¿¶ÂØµÙÆü)¡¡À¾ÆüËÜ¤Ç±«É÷¶¯¤Þ¤ë¡¡ËÌ³¤Æ»¤âÃÇÂ³Åª¤Ë±«
Ï¢µÙºÇ½ªÆü6Æü(·î:¿¶ÂØµÙÆü)¤Ï¡¢Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬ÆüËÜ³¤¤Ë¿Ê¤ß¡¢Á°Àþ¤¬À¾ÆüËÜ¤äËÌ³¤Æ»ÊýÌÌ¤Ë¤Î¤Ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¶å½£¤ä»Í¹ñ¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤ÏÄ«¤«¤é±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶ÉÃÏÅª¤Ë¥¶¤Ã¤È¶¯¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÆîÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤äÆÍÉ÷¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶áµ¦¤äÅì³¤¤â¸á¸å¤Ï±«±À¤¬¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤âÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Î¹¹ÔÀè¤äµ¢¾ÊÀè¤«¤é¤ÎU¥¿¡¼¥ó¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸òÄÌ¾ðÊó¤â³ÎÇ§¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢À²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ëÅìËÌ¤ä´ØÅì¹Ã¿®¤Ç25¡î°Ê¾å¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åì³¤¤«¤éÀ¾¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá³°¤ì¤Î½ë¤µ¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£