タレント中川翔子(年齢非公表)が3日、大阪市の阪急うめだ本店で開催中の「RAPUNZEL ART COLLECTION BY SHOKO NAKAGAWA in Disney THE MARKET阪急うめだ本店」に出席。自身が手がけた特別アートの値段が、生年月日にちなみ1985万5500円(税別)と知って驚くとともに「値段で年齢がバレてしまう」と頭を抱えた。