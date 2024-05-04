※経済指標
＊米雇用統計（4月）21:30
非農業部門雇用者数
結果　17.5万人
予想　24.0万人　前回　31.5万人（30.3万人から修正）（前月比)

失業率
結果　3.9%
予想　3.8%　前回　3.8%

平均時給
結果　0.2%
予想　0.3%　前回　0.3%（前月比)
結果　3.9%
予想　4.1%　前回　4.1%（前年比)

民間部門雇用者数
結果　16.7万人
予想　19.5万人　前回　24.3万人（23.2万人から修正）

製造業雇用者数
結果　0.8万人
予想　0.5万人　前回　-0.4万人（0.0万人から修正）

週平均労働時間
結果　34.3
予想　34.4　前回　34.4

労働参加率
結果　62.7%
予想　62.7%　前回　62.7%

＊非製造業PMI（確報値）（4月）22:45
結果　51.3
予想　50.9　前回　50.9

＊コンポジットPMI
結果　51.3
予想　50.9　前回　50.9

＊ISM非製造業景気指数（4月）23:00
結果　49.4
予想　51.9　前回　51.4

※発言・ニュース
＊グールスビー・シカゴ連銀総裁
・インフレ再加速の兆候はないという安心感が必要。
・利上げの可能性については否定的。
・データを見守る必要。
・１７万５０００人の雇用増は非常に堅実な報告。
・一歩下がって、インフレ上昇が何によるものかを確認する必要。
・金利について手を縛ることにコミットしたくない。
・本日のような雇用統計が増えれば、もっと安心できる。
・金融政策は制限的だと思う。
・制限的な政策が長く続くなら、雇用について考える必要。

＊ボウマンＦＲＢ理事
　ボウマンＦＲＢ理事は「インフレは当面高止まりする可能性が高いが、金利を現在の水準で維持していれば、いずれ減速すると見ている」と述べた。利下げも利上げも否定的な見解。

＊鈴木財務相
・為替相場の水準にコメントしない。
・為替は市場においてファンダメンタルズ反映して決定。
・安定推移が望ましく、急激な変化は好ましくない。
・行き過ぎた動きを均すこと必要。