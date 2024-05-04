ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
＊米雇用統計（4月）21:30
非農業部門雇用者数
結果 17.5万人
予想 24.0万人 前回 31.5万人（30.3万人から修正）（前月比)
失業率
結果 3.9%
予想 3.8% 前回 3.8%
平均時給
結果 0.2%
予想 0.3% 前回 0.3%（前月比)
結果 3.9%
予想 4.1% 前回 4.1%（前年比)
民間部門雇用者数
結果 16.7万人
予想 19.5万人 前回 24.3万人（23.2万人から修正）
製造業雇用者数
結果 0.8万人
予想 0.5万人 前回 -0.4万人（0.0万人から修正）
週平均労働時間
結果 34.3
予想 34.4 前回 34.4
労働参加率
結果 62.7%
予想 62.7% 前回 62.7%
＊非製造業PMI（確報値）（4月）22:45
結果 51.3
予想 50.9 前回 50.9
＊コンポジットPMI
結果 51.3
予想 50.9 前回 50.9
＊ISM非製造業景気指数（4月）23:00
結果 49.4
予想 51.9 前回 51.4
※発言・ニュース
＊グールスビー・シカゴ連銀総裁
・インフレ再加速の兆候はないという安心感が必要。
・利上げの可能性については否定的。
・データを見守る必要。
・１７万５０００人の雇用増は非常に堅実な報告。
・一歩下がって、インフレ上昇が何によるものかを確認する必要。
・金利について手を縛ることにコミットしたくない。
・本日のような雇用統計が増えれば、もっと安心できる。
・金融政策は制限的だと思う。
・制限的な政策が長く続くなら、雇用について考える必要。
＊ボウマンＦＲＢ理事
ボウマンＦＲＢ理事は「インフレは当面高止まりする可能性が高いが、金利を現在の水準で維持していれば、いずれ減速すると見ている」と述べた。利下げも利上げも否定的な見解。
＊鈴木財務相
・為替相場の水準にコメントしない。
・為替は市場においてファンダメンタルズ反映して決定。
・安定推移が望ましく、急激な変化は好ましくない。
・行き過ぎた動きを均すこと必要。
＊米雇用統計（4月）21:30
非農業部門雇用者数
結果 17.5万人
予想 24.0万人 前回 31.5万人（30.3万人から修正）（前月比)
失業率
結果 3.9%
予想 3.8% 前回 3.8%
平均時給
結果 0.2%
予想 0.3% 前回 0.3%（前月比)
結果 3.9%
予想 4.1% 前回 4.1%（前年比)
民間部門雇用者数
結果 16.7万人
予想 19.5万人 前回 24.3万人（23.2万人から修正）
製造業雇用者数
結果 0.8万人
予想 0.5万人 前回 -0.4万人（0.0万人から修正）
週平均労働時間
結果 34.3
予想 34.4 前回 34.4
労働参加率
結果 62.7%
予想 62.7% 前回 62.7%
＊非製造業PMI（確報値）（4月）22:45
結果 51.3
予想 50.9 前回 50.9
＊コンポジットPMI
結果 51.3
予想 50.9 前回 50.9
＊ISM非製造業景気指数（4月）23:00
結果 49.4
予想 51.9 前回 51.4
※発言・ニュース
＊グールスビー・シカゴ連銀総裁
・インフレ再加速の兆候はないという安心感が必要。
・利上げの可能性については否定的。
・データを見守る必要。
・１７万５０００人の雇用増は非常に堅実な報告。
・一歩下がって、インフレ上昇が何によるものかを確認する必要。
・金利について手を縛ることにコミットしたくない。
・本日のような雇用統計が増えれば、もっと安心できる。
・金融政策は制限的だと思う。
・制限的な政策が長く続くなら、雇用について考える必要。
＊ボウマンＦＲＢ理事
ボウマンＦＲＢ理事は「インフレは当面高止まりする可能性が高いが、金利を現在の水準で維持していれば、いずれ減速すると見ている」と述べた。利下げも利上げも否定的な見解。
＊鈴木財務相
・為替相場の水準にコメントしない。
・為替は市場においてファンダメンタルズ反映して決定。
・安定推移が望ましく、急激な変化は好ましくない。
・行き過ぎた動きを均すこと必要。