※経済指標

＊米雇用統計（4月）21:30

非農業部門雇用者数

結果 17.5万人

予想 24.0万人 前回 31.5万人（30.3万人から修正）（前月比)



失業率

結果 3.9%

予想 3.8% 前回 3.8%



平均時給

結果 0.2%

予想 0.3% 前回 0.3%（前月比)

結果 3.9%

予想 4.1% 前回 4.1%（前年比)



民間部門雇用者数

結果 16.7万人

予想 19.5万人 前回 24.3万人（23.2万人から修正）



製造業雇用者数

結果 0.8万人

予想 0.5万人 前回 -0.4万人（0.0万人から修正）



週平均労働時間

結果 34.3

予想 34.4 前回 34.4



労働参加率

結果 62.7%

予想 62.7% 前回 62.7%



＊非製造業PMI（確報値）（4月）22:45

結果 51.3

予想 50.9 前回 50.9



＊コンポジットPMI

結果 51.3

予想 50.9 前回 50.9



＊ISM非製造業景気指数（4月）23:00

結果 49.4

予想 51.9 前回 51.4



※発言・ニュース

＊グールスビー・シカゴ連銀総裁

・インフレ再加速の兆候はないという安心感が必要。

・利上げの可能性については否定的。

・データを見守る必要。

・１７万５０００人の雇用増は非常に堅実な報告。

・一歩下がって、インフレ上昇が何によるものかを確認する必要。

・金利について手を縛ることにコミットしたくない。

・本日のような雇用統計が増えれば、もっと安心できる。

・金融政策は制限的だと思う。

・制限的な政策が長く続くなら、雇用について考える必要。



＊ボウマンＦＲＢ理事

ボウマンＦＲＢ理事は「インフレは当面高止まりする可能性が高いが、金利を現在の水準で維持していれば、いずれ減速すると見ている」と述べた。利下げも利上げも否定的な見解。



＊鈴木財務相

・為替相場の水準にコメントしない。

・為替は市場においてファンダメンタルズ反映して決定。

・安定推移が望ましく、急激な変化は好ましくない。

・行き過ぎた動きを均すこと必要。

外部サイト