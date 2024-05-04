¡Úµð¿Í¡Û¼çÌòÃ¥¤Ã¤¿¡ª¡¡¥Ê¥¤¥ó¤¬¶ÃÃ²¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤Î¡Ö¥ª¡¼¥é¡×¤È¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×
à¥ß¥¹¥¿¡¼¸ú²Ìá¤Ç¸×¼í¤ê¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£µð¿Í¤¬£³Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£¸¡½£µ¤Ç²÷¾¡¡£µåÃÄÁÏÀß£¹£°¼þÇ¯ÆÃÊÌ»î¹ç¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº£Ä£Á£Ù¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿ÅÁÅý¤Î°ìÀï¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¡Ê£¸£¸¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢²Ö¤òÅº¤¨¤ë·Á¤Ç¾¡Íø¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡££³·î£²£¹Æü¤Î³«ËëÀï¡ÊÂÐºå¿À¡Ë¤ËÂ³¤¤¤ÆËÜµòÃÏ¤ËÍè¾ì¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥ª¡¼¥é¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÌÌ¡¹¤ÏÉñÂæÎ¢¤Ç¡¢Âç¤¤¯¿´¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤òÁê¼ê¤Ë»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¤«¤éÌÔÇú¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£½é²ó¤ËºäËÜ¤ÎÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤ò´Þ¤àÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤Ç°ìµó£´ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤ÈÂ³¤¯£²²ó¤Ë¤Ï²¬ËÜ¤Î£µ¹æ£²¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢½øÈ×¤À¤±¤Ç£¶ÆÀÅÀ¡£ºå¿ÀÂÇÀþ¤ÎÌÔ¹¶¤ò¼õ¤±¤Æ£¶²ó¤Î»þÅÀ¤Ç£²ÅÀº¹¤Ë¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¤¬¡¢£¸²ó¤Ë¤ÏÌçÏÆ¤¬£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤·¡¢¾¡Íø¤ò·èÄêÉÕ¤±¤¿¡£
¡Ö¸æÁ°»î¹ç¡×¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë»î¹ç¸å¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡Ö¤â¤¦º£Ç¯½é¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¡ÊÂÇÀþ¤¬¡Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¹¶·â¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ëº£Æü¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ìÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Âç¤¤¯Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡££µ²óÎ¢½ªÎ»»þ¤ËÄ¹Åè»á¤¬µåÃÄ£Ï£Â¤Ç¼«¤é¤Î¤Þ¤ÊÄï»Ò¤Ç¤¢¤ë¾¾°æ½¨´î»á¡Ê£´£¹¡á¥ä¥ó¥¡¼¥¹£Ç£ÍÉÕÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤Ë´ó¤êÅº¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¡ÖÄ¹Åè¥³¡¼¥ë¡×¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ë¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éº¸¼ê¤ò¾å¤²¤Æ±þ¤¨¡¢ºÇ¸å¤Ïºå¿À¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Þ¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½Ð¸þ¤¯àÂç¥Ï¥Ã¥¹¥ëá¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº£Ä£Á£Ù¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¡¢£Ç¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¡£»î¹çÅÓÃæ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¾¾°æ»á¤È¤È¤â¤Ë¸½¤ì¤¿Ä¹Åè»á¤¬Åìµþ¥É¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ò°û¤ß¹þ¤à³Ê¹¥¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¤ÏÎ¾·³¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡¢´ÆÆÄ¤é¼óÇ¾¿Ø¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ´°Á´¤Ëà¼çÌòá¤ÎºÂ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ë¤Ç¸å¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÄ¹Åè»á¤Î¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¥ª¡¼¥é¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ¤«¤é¤â¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÁ´Êý¸þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ¥²¥¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºÇ¸å¤Ëºå¿À¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Þ¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡Öµå¾ì¤ËÍè¤ë¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¡Ê¥ß¥¹¥¿¡¼¸ú²Ì¤â¡ËÀäÂç¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Çº£µ¨¤ÏÄ¹Åè»á¤ÎÍè¾ì»î¹ç¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âºå¿À¤Ë£²Àï£²¾¡¡£ÌÔ¸×Áê¼ê¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÀïÂè£±¥é¥¦¥ó¥É¤òÀ©¤·¡¢¤½¤Îº¹¤ò£²¥²¡¼¥à¤È¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ°ìµ¤¤Ë¾å¾ºµ¤Î®¤Ø¤È¾è¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£