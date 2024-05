【13日の金曜日 METAL RING COLLECTION】5月 発売予定価格:1回400円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「13日の金曜日 METAL RING COLLECTION」を5月に発売する。価格は1回400円。

本商品は、ホラー映画「13日の金曜日」に登場する「ジェイソン」をモチーフにしたダイキャスト製のリング。「13日の金曜日 PART3」、「13日の金曜日 完結編」、「13日の金曜日/ジェイソンの命日」、「13日の金曜日/ジェイソンの命日(ポスターver.)」、「ジェイソンX」の全5種がラインナップされている。ボールチェーンがついているため、リングとして使用するだけでなく、マスコットとしても楽しめる。本体サイズは約30mm。

13日の金曜日 PART3

13日の金曜日 完結編

13日の金曜日/ジェイソンの命日

13日の金曜日/ジェイソンの命日(ポスターver.)

ジェイソンX

FRIDAY THE 13TH and all related characters and elements

(C) & TM New Line Productions, Inc.(s24)