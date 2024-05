春日温泉観光開発は、朝食のお米を提供しているいる農事法人組合、あねくら営農組合の協力のもと、各日限定10組で、初めてお米食べ比べ・田植え体験及び宿泊プランを実施します。

春日温泉観光開発「お米食べ比べ・田植え体験及び宿泊プラン」

■企画概要

1. 日時:(1)2024年5月24日(金)〜2024年5月25日(土)

(2)2024年5月25日(土)〜2024年5月26日(日)

※田植えは2日目の10時半から約2時間予定(小雨決行)

2. 田植え場所:富山市寺家

あねくら営農組合の田んぼ(ゆ〜とりあ越中より約3.6km)

3. 宿泊施設:春日温泉 ゆ〜とりあ越中

4. 募集人数:各日とも限定10組

5. 料金:(1泊2食、消費税込・入湯税別)

大人24,000円〜、小学生11,850円〜、幼児5,250円〜

(今回の田植え体験のみ)

6. 田植え会場までの移動

・参加者様自身のお車、または同館の電動サイクルにて(4時間:大人1,000円、子供500円)

・田植え後希望の方は、ゆ〜とりあ越中でゆっくり入浴ができます。(無料)

7. その他特典

・田植え体験中の写真を後日プレゼント、生育中の稲の写真も定期的にプレゼント。

あねくら営農組合の田

特色

1. 水田率日本一の富山県で昔ながらの手植えの田植え体験に始まり、稲刈りまでの過程を家族で体感できます。

・農家さん指導のもと、今では数少なくなった昔ながらの田植えから稲刈りまでが体験できます。

・農家さんから、農業の現状を説明いただき、農業の魅力や課題を学ぶことができます。

・収穫したお米は、後日郵送されます。

2. 季節によって変化する多様な生物を観察できます。

・田植えの初夏から稲刈りの秋にかけて、田んぼでは日常的におたまじゃくしやタニシ、カエルの大合唱、とんぼ、しらさぎ、キジなど多様な生物が観察できます。

・観察は自由な日程で可能です。

3. 富山県産のお米食べ比べや里山食材の夕朝食が楽しめます。

・田植え体験前泊時夕食では、どちらも高い評価を得ている朝食用のあねくら営農組合のコシヒカリ特別栽培米と夕食用の棚田の山田米の食べ比べが、同館調理長の解説付きで行われます。

※お米を玄米で仕入れ、冷蔵保管を経て、食べる分だけを自家精米した炊き立てが提供されます。

・朝食では、あねくら営農組合の白米、五分搗き米、玄米、おかゆも楽しめます。

・夕食、朝食とも富山県産の山と海の旬の食材が堪能出来ます

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 水田率日本一の富山でお米の体験が出来る!春日温泉観光開発「お米食べ比べ・田植え体験及び宿泊プラン」 appeared first on Dtimes.