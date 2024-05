4人組ロックバンド・King Gnuのギター・ボーカルとしても知られる常田大希さん率いる『MILLENNIUM PARADE』が3日、米国レーベル『EPIC US』と、欧州レーベル『RCA UK』と契約し、グローバルマーケットに本格進出すことを発表しました。

また、契約の発表と同時にアーティスト名も『millennium parade』から『MILLENNIUM PARADE』へ改名し、第1弾となるシングル『GOLDENWEEK』も10日にリリースされることが発表されました。

『MILLENNIUM PARADE』は、東京を拠点に音楽プロデューサー、ミュージシャンとして活動する常田さんを中心に、ミュージシャンだけでなく、映画監督、CGクリエイター、デザイナー、アートディレクターなど、さまざまな分野を横断するクリエイティブ集団です。

今回契約を行った『EPIC US』は、Travis Scott、21 Savageらを擁し、古くはRage Against The Machineらを輩出。また『RCA UK』は、Tems、Bring Me The Horizon、Sadeなどをはじめとする世界的アーティストたちを世に送り出してきました。