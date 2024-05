1971年5月1日に『博多みれん/ひとり雨』でデビューした歌手の野口五郎さん(68)が、デビュー54周年を迎えた1日、東京・丸の内のCOTTON CLUBで『GORO Live Station - Take The 'G' Train X - COTTON CLUB』と題し、スペシャル・ステージを開催しました。

野口さんは、GW(ゴールデンウイーク)にステージを行うのは恒例行事になっており、GW(GORO WEEK)として、デビュー当時からコンサートを行ってきました。この会場でコンサートは10回目を迎えました。

野口さんは、自身の68歳の誕生日となる2月23日にリリースしたセルフカバーアルバム『GOROes by my self 2 〜 CITY POP〜』を中心に、5月1日〜6日の6日間で全10公演を予定。1日のライブ終演後には、バンドメンバーやスタッフからデビュー54周年を祝福されていました。