お笑いタレントのなかやまきんに君(45)が2日、『マッドマックス:フュリオサ』のオーストラリアプレミアに登場。世界的注目を集めるスターたちと夢の共演を果たしました。

今月31日より日本での公開を迎える『マッドマックス:フュリオサ』。9年ぶりの“マッドマックスサーガ”最新作の公開に向けて、会場にはファンが大勢詰めかけ、キャスト・スタッフ登場前から異様な熱気と興奮で盛り上がりを見せました。

プレミア会場には、マッドマックスシリーズの大ファンなことから本作の映画宣伝アンバサダーに就任したなかやまきんに君が、タンクトップにホットパンツという“正装”で登場。

マッドマックスシリーズの魅力を「とにかくアクション!とんでもないです!始まったら最後まで止まらない素晴らしい映像の連続で、まばたきする暇も息つく暇もないぐらい、とにかくアクションがすごいんです」と大熱弁しました。

さらにプレミアで一足早く鑑賞した『マッドマックス:フュリオサ』については、「衝撃でした!もちろんアクションはすごいんですが、ストーリーも素晴らしい。心打たれるものがあって、人間と人間の物語が最高なんですよ。そこにとんでもないアクションが連続して、心がグイグイ持っていかれます!」と興奮気味に語りました。

またなかやまきんに君は、レッドカーペット上でキャストと監督に英語でインタビューも実施。世界から注目されるスターたちとカーペット上で夢の共演を果たしました。

プレミアがスタートし、まず登場したのは、世界中で熱狂的な人気を誇り、MAD な世界『マッドワールド』の生みの親ジョージ・ミラー監督。

常に腰に熊のぬいぐるみがくくりつけられているディメンタス将軍をイメージして、自身のホットパンツにも熊のぬいぐるみをつけてインタビューに臨んだきんに君。それを見たミラー監督は「見てくれたんだね!寒くないの?」と、きんに君の格好について心配をすると「寒くないです!なぜならまだ映画に興奮しているし、あなたの目の前に立っているからです!」と興奮気味に答えました。

続いて登場したのは、ディメンタス将軍を演じたクリス・ヘムズワースさん。

最高の筋肉を目の前にして興奮が止まらないきんに君は「どんな役をやっても筋肉が素晴らしいのですが、今回の役作り体づくりで苦労したことは?」と質問をすると「この作品の前に“ソー:ラブ&サンダー”を撮影していたんだけど、そこから撮影までの間に元の自分の体に戻す時間があまりなくて、普段の自分よりも筋肉がついている状態だったので、それが役にちょうどよかったんだ。あとは声の質やしぐさなどを役に合わせて練り上げていったよ」と明かしました。

さらに「撮影後まだトレーニングはたくさんしてますか?」と質問をすると、「ウエイトよりも今はもっとランニングやボクシングもやっているよ!」と筋肉トークを繰り広げました。

そして最後に登場したのは、本作の主人公アニャ・テイラー=ジョイさん。

「アクションシーンをやる上で一番大変だったことは?」と質問をすると「一番大変で一番楽しかったことは、同じことを何度も繰り返したことよ。普通は繰り返すとどんどん悪くなっていってしまうんだけど、以前私がバレエダンサーだったこともあり、繰り返す毎により完成度が高くなっていったわ。常に最高の自分を、自分のベストを更新していったことが楽しかったわ」と、ストイックな一面を明かしました。

映画『マッドマックス:フュリオサ』2024年5月31日(金)全国公開© 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.IMAX is a registered trademark of IMAX Corporation.Dolby Cinema is a registered trademark of Dolby Laboratories.