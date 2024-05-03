BiS 現体制による最新アルバム『NEVER MiND』の新録バージョン配信決定！3曲が5・1配信スタート
BiSが最新アルバム『NEVER MiND』に収録されている「R.U.N」「Sakura」「悲しみを纏う男たちの行進」の3曲を現在のメンバー構成に合わせたリミックス音源「NEW TYPE Ver.」として、5月1日（水）より配信スタートした。
約4年ぶりにリリースされたアルバム『NEVER MiND』リリース翌週に急遽、メンバー1名がグループを脱退したことを受け、現在の5人体制に合わせて音源をリミックスすることに。
今回配信される楽曲は、Age Factoryプロデュース楽曲「R.U.N (NEW TYPE Ver.)」「Sakura (NEW TYPE Ver.)」とfOULプロデュース楽曲「悲しみを纏う男たちの行進 (NEW TYPE Ver.)」の3曲。
AxSxE、中野雅之（BOOM BOOM SATELLITES / THE SPELLBOUND）、中村弘ニ（ナカコー）、フルカワユタカ（DOPING PANDA）プロデュース楽曲は後日配信予定となっている。
また、クラウン ミュージックストア限定で、配信アルバム『NEVER MiND (NEW TYPE Ver.)』の特典付き商品も発売が決定。アルバム収録11曲に加え、BiSメンバーとレーベルの担当ディレクターのトーク会に参加できる特典付き商品や、各メンバーの動画メッセージが付与される商品など全9商品が6月10日（月）より発売開始される。なお、特典付き商品のうち多くが数量限定とのことで、早めのチェックが必須となりそうだ。
リリース情報
■「R.U.N (NEW TYPE Ver.)」/「Sakura（NEW TYPE Ver.）」/「悲しみを纏う男たちの行進（NEW TYPE Ver.）」
2024年5月1日（水）配信リリース
各配信サイト：https://bis.lnk.to/nevermindnewtype
■配信アルバム『NEVER MiND (NEW TYPE Ver.)』
2024年9月4日（水）発売予定
【収録曲】
1.R.U.N (NEW TYPE Ver.)
2.STiLL BE CHiLD (NEW TYPE Ver.)
3.Olenimorph, Ole (NEW TYPE Ver.)
4.イーアーティエイチスィーナーエイチキューカーエイチケームビーネーズィーウーオム (NEW TYPE Ver.)
5.LAZY DANCE (NEW TYPE Ver.)
6.なまえをよんで (NEW TYPE Ver.)
7.青風 (NEW TYPE Ver.)
8.僕の目を見つめて 君の世界になりたい (NEW TYPE Ver.)
9.悲しみを纏う男たちの行進 (NEW TYPE Ver.)
10.Sakura (NEW TYPE Ver.)
11.NO CHOiCE (NEW TYPE Ver.)
■クラウン ミュージック ストア限定商品（全9商品）
【イベント参加権付き商品】（1）〜（4）
（1）NEVER MiND (NEW TYPE Ver.) SPECiAL BOX 【リアル13時の部】
価格：4,000円（税込）/3,636円（税抜）
発売日：2024年6月10日（月）
収録曲：
1.R.U.N (NEW TYPE Ver.)
2.STiLL BE CHiLD (NEW TYPE Ver.) ※7月3日配信予定
3.Olenimorph, Ole (NEW TYPE Ver.) ※9月4日配信予定
4.イーアーティエイチスィーナーエイチキューカーエイチケームビーネーズィーウーオム (NEW TYPE Ver.)
※9月4日配信予定
5.LAZY DANCE (NEW TYPE Ver.) ※7月3日配信予定
6.なまえをよんで (NEW TYPE Ver.) ※7月3日配信予定
7.青風 (NEW TYPE Ver.) ※9月4日配信予定
8.僕の目を見つめて 君の世界になりたい (NEW TYPE Ver.) ※9月4日配信予定
9.悲しみを纏う男たちの行進 (NEW TYPE Ver.)
10.Sakura (NEW TYPE Ver.)
11.NO CHOiCE (NEW TYPE Ver.) ※7月3日配信予定
特典：NEW TYPE Ver. 11曲に加え、BiSメンバーとレーベルの担当ディレクターによる制作秘話などを話すトーク会イベントにご招待（30名）。
2024年7月27日（土）都内某所13時スタートの部
楽曲追加予定日：7月3日、9月4日
数量限定：30
販売期間：2024年6月10日〜6月30日
（2）NEVER MiND (NEW TYPE Ver.) SPECiAL BOX 【リアル15時の部】
価格：4,000円（税込）/3,636円（税抜）
発売日：2024年6月10日（月）
収録曲：同上
特典：NEW TYPE Ver. 11曲に加え、BiSメンバーとレーベルの担当ディレクターによる制作秘話などを話すトーク会イベントにご招待（30名）。
2024年7月27日（土）都内某所15時スタートの部
楽曲追加予定日：7月3日、9月4日
数量限定：30
販売期間：2024年6月10日〜6月30日
（3）NEVER MiND (NEW TYPE Ver.) SPECiAL BOX 【配信13時の部】
価格：3,300円（税込）/3,000円（税抜）
発売日：2024年6月10日（月）
収録曲：同上
特典：NEW TYPE Ver. 11曲に加え、BiSメンバーとディレクターによる制作秘話などを話すトーク会イベント配信視聴。
2024年7月27日（土）13時スタートの部
楽曲追加予定日：7月3日、9月4日
販売期間：2024年6月10日〜6月30日
（4）NEVER MiND (NEW TYPE Ver.) SPECiAL BOX 【配信15時の部】
価格：3,300円（税込）/3,000円（税抜）
発売日：2024年6月10日（月）
収録曲：同上
特典：NEW TYPE Ver. 11曲に加え、BiSメンバーとディレクターによる制作秘話などを話すトーク会イベント配信視聴。
2024/7/27（土）15時スタートの部
楽曲追加予定日：7月3日、9月4日
販売期間：2024年6月10日〜6月30日
【メンバー別コメント動画付き商品】（5）〜（9）
（5）NEVER MiND (NEW TYPE Ver.) イコ・ムゲンノカナタ BOX
価格：3,500円（税込）/3,182円（税抜）
発売日：2024年6月10日（月）
収録曲：同上
特典：イコ・ムゲンノカナタが購入者の名前を呼ぶコメント動画（30名限定）
楽曲追加予定日：7月3日、9月4日
数量限定：30
販売期間：2024年6月10日〜6月30日
（6）NEVER MiND (NEW TYPE Ver.) クレナイ・ワールズエンド BOX
価格：3,500円（税込）/3,182円（税抜）発売日：2024年6月10日（月）
収録曲：同上
特典：クレナイ・ワールズエンドが購入者の名前を呼ぶコメント動画（30名限定）
楽曲追加日：7月3日、9月4日
数量限定：30
販売期間：2024年6月10日〜6月30日
（7）NEVER MiND (NEW TYPE Ver.) トギー BOX
価格：3,500円（税込）/3,182円（税抜）
発売日：2024年6月10日（月）
収録曲：同上
特典：トギーが購入者の名前を呼ぶコメント動画（30名限定）
楽曲追加予定日：7月3日、9月4日
数量限定：30
販売期間：2024年6月10日〜6月30日
（8）NEVER MiND (NEW TYPE Ver.) ナノ3 BOX
価格：3,500円（税込）/3,182円（税抜）
発売日：2024年6月10日（月）
収録曲：同上
特典：ナノ3が購入者の名前を呼ぶコメント動画（30名限定）
楽曲追加予定日：7月3日、9月4日
数量限定：30
販売期間：2024年6月10日〜6月30日
（9）NEVER MiND (NEW TYPE Ver.) ヒューガー BOX
価格：3,500円（税込）/3,182円（税抜）
発売日：2024年6月10日（月）
収録曲：同上
特典：ヒューガーが購入者の名前を呼ぶコメント動画（30名限定）
楽曲追加予定日：7月3日、9月4日
数量限定：30
販売期間：2024年6月10日〜6月30日
そのほか詳細・最新情報は公式サイトを参照
WEB
BiS Official Site：https://www.brandnewidolsociety.tokyo
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