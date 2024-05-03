vistlip、海とYuhのバースデーライブを7月に各々開催
vistlipが7月、海(G)とYuh(G)のバースデー当日に記念ライブを開催することが発表となった。これは本日5月3日に開催された新宿BLAZE閉館前の＜ラストONE MAN LIVE [ENCORE:BLAZE SHOW DOWN]＞でアナウンスされたものだ。
◆vistlip 画像
海のバースデーライブ＜DRESSCODE:EYEWEAR Third＞は7月20日(土)にSpotify O-WEST、Yuhのバースデーライブ＜Butterfly Allure III＞は7月28日(日)にSHIBUYA THE GAMEで開催される予定だ。
vistlipは7月まで毎月コンセプトの異なる公演を展開中だ。6月は＜MUCC TOUR 2024「Love Together」＞名古屋公演にサポートバンドとして出演するほか、主催公演＜vistlip presents [Party On]＞では大阪公演に甘い暴力、名古屋公演にDOG inThePWOを迎えて2MAN LIVEとONE MAN LIVEを交互開催する。さらに、バンド結成日である7月7日(日)に17周年記念公演＜vistlip 17th Anniversary ONE MAN LIVE [Periodical Cicada]＞をZepp DiverCityにて開催する予定だ。
■海(G)とYuh(G)のBirthday Live
■＜海(G)バースデーライブ「DRESSCODE:EYEWEAR Third」＞
7月20日(土) 東京・Spotify O-WEST
open17:15 / start18:00
※チケット詳細は後日発表
■＜Yuh(G)バースデーライブ「Butterfly Allure III」＞
7月28日(日) 東京・SHIBUYA THE GAME
open17:30 / start18:00
※チケット詳細は後日発表
■＜vistlip presents［Party On］＞
w/ 甘い暴力
6月09日(日) 大阪・Yogibo META VALLEY
※ONE MAN LIVE
6月15日(土) 愛知・SPADE BOX
w/ DOGinThePWO
6月16日(日) 愛知・SPADE BOX ※ONE MAN LIVE
※ONE MAN LIVE
▼チケット
・6/8、6/15公演：6,000円(税込) ※入場時ドリンク代別途必要
・6/9、6/16公演：6,500円(税込) ※入場時ドリンク代別途必要
一般発売：2024年04月27日(土)
https://eplus.jp/vistlip/
■＜vistlip 17th Anniversary ONE MAN LIVE [Periodical Cicada]＞
▼チケット
前売 7,700円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
【MEMBERS LiSTチケット先行予約受付】
受付期間：5月4日(土)18:00〜5月12日(日)23:59
【プレオーダー受付】
受付期間：5月18日(土)12:00〜5月26日(日)23:59
詳細：https://www.vistlip.com/posts/ticket/flpixp
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