ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

21:00

ブラジル鉱工業生産指数（3月）

予想 N/A 前回 5.0%（前年比)



21:30

米雇用統計（4月）

予想 24.0万人 前回 30.3万人（非農業部門雇用者数・前月比)

予想 3.8% 前回 3.8%（失業率)

予想 0.3% 前回 0.3%（平均時給・前月比)

予想 4.1% 前回 4.1%（平均時給・前年比)



22:45

米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）

予想 50.9 前回 50.9（非製造業PMI・確報値)

予想 50.9 前回 50.9（コンポジットPMI・確報値)



鈴木財務相、植田日銀総裁が会見（トビリシ）



23:00

米ISM非製造業景気指数（4月）

予想 51.9 前回 51.4



※予定は変更されることがあります。

外部サイト