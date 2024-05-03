21:00
ブラジル鉱工業生産指数（3月）
予想　N/A　前回　5.0%（前年比)

21:30
米雇用統計（4月）
予想　24.0万人　前回　30.3万人（非農業部門雇用者数・前月比)　
予想　3.8%　前回　3.8%（失業率)　
予想　0.3%　前回　0.3%（平均時給・前月比)　
予想　4.1%　前回　4.1%（平均時給・前年比)

22:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）
予想　50.9　前回　50.9（非製造業PMI・確報値)
予想　50.9　前回　50.9（コンポジットPMI・確報値)

鈴木財務相、植田日銀総裁が会見（トビリシ）

23:00
米ISM非製造業景気指数（4月）
予想　51.9　前回　51.4

※予定は変更されることがあります。