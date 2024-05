環境の変化が多い4月が終わり、そろそろ新年度の疲れを感じ始めている人も多い頃ですよね。そんな新年度の疲れや、GWの連休疲れを残したくないという人は、心を落ち着かせてくれる香りものを取り入れてみるのはいかがでしょうか?今回は、お香やパロサントなど、たまった疲れをそっと癒してくれるアイテムを揃えるブランド「 HAKURO(ハクロ) 」をご紹介します!初夏の時期にぴったりな香りにも注目ですよ。

現代的でおしゃれなお香が楽しめる「HAKURO」「HAKURO」は、古くから親しみのある“お香”を、現代のライフスタイルに合わせて提案する、東京生まれのインセンスブランド。平安時代の人々が“消えやすく儚いもの”のたとえとして和歌に用いたという、草花や木に降りた白く光る霧「白露」をテーマに掲げています。消えやすくて儚い日常の一瞬一瞬の時間を、リラックスして楽しんでほしいという想いが、プロダクトの香りやデザインに表れていますよ。ブランドの想いを知ったら、ますます愛着が湧きそうですよね。季節を感じられる香りが勢揃い!カラフルでかわいいお香ここからは、「HAKURO」で販売中のおすすめアイテムをご紹介!INCENSE STICKS GLASSカラフルなラインナップが特徴の「INCENSE STICKS GLASS」(税込3960円)は、現代のライフスタイルに合わせてつくられたお香です。香りは、季節を感じられる全6種類を展開。趣向的に香りを楽しむものとして、親しみやすくわかりやすい香りで制作しているといいます。今の時期におすすめなのが、爽やかで渋みが軽い、まるで摘みたてのような透き通った香りが特徴の『GREEN TEA(緑茶)』。新茶が収穫される季節にぴったりの香りで、初夏を感じることができますよ。その他、フルーティーな甘い香りが楽しめる『POMEGRANATE(ザクロ)』『WHITE PEACH(白桃)』『JAPANESE APRICOT(梅)』なども。柑橘系ならではのフレッシュで爽やかな酸味と、こっくりとした甘さのコントラストが魅力的な『MANDARIN ORANGE(蜜柑)』は、複雑な香りがお好きな人におすすめですよ。もし香りに悩んだら、1番人気だという『SWEET OLIVE(キンモクセイ)』を選んでみて。スタイリッシュなお香立ては、置いておくだけでおしゃれなお部屋にZEN INCENSE STANDお香を焚く際に必要なお香立ても販売中。シルバーとゴールドのツートンカラーが特徴的な「ZEN INCENSE STAND」(税込5940円)は、 やわらかい曲線が目を引く、洗練されたデザインのお香立てです。シンプルなデザインだから、先程ご紹介した「INCENSE STICKS GLASS」とセットで使えば、お香のカラフルな色味を引き立ててくれますよ。シルバーの受け皿とゴールドのお香立てがセットになっており、取り外しが可能。アクセサリー置きとして使うなど、インテリアにも馴染む優れものなんです。ひとつ置いてあるだけで、センスのいいお部屋に近づくこと間違いありません。バニラのような甘い香りのパロサントは、使い切りができて便利PALOSANTO STICKS香りが楽しめる商品は、お香の他にも、スティックタイプのパロサントがラインナップ。同ブランドが販売する「PALOSANTO STICKS」(税込2860円)には、種類豊富なパロサントの中でも、特に香りが濃厚だといわれるエクアドル産が使用されています。ウッディな中にほんのり甘さを感じる、やさしい香りが漂うので、焚かずに数本出して飾っておくだけでもOK◎ まずは、そのままの香りを楽しんでみてくださいね。火をつけると、バニラを連想させるクリーミーで甘い薫香が立ち上がります。こっくりとした温かみのある香りは、気持ちを落ち着かせたい時や眠りにつく前にもぴったりです。燃焼時間が10〜20分ほどのスティックが、5本セットになっており、ひと息つきたい時に1本ずつ使えるのが推しポイント◎「HAKURO」の新作も買える、isutaのPOP UPを開催!ご紹介した「HAKURO」のアイテムはいかがでしたか?パッケージやお香の色など、見た目からおしゃれなアイテムが揃っているのが嬉しいですよね。そんな「HAKURO」の商品など、おうちで使うセンスフルなアイテムが大集合するWebサイト「isuta」主催のポップアップストア「isuta POP UP STORE -ごきげんチャージ at home-」が、5月10日(金)〜12日(日)の3日間限定で、東京・下北沢の「(tefu) lounge」にオープンします!会場では、「HAKURO」のアイテムを実際に手に取って香りを試すことができますよ。セット販売も予定しているので、お香とお香立てを同時にゲットすれば、おうちに帰ったらすぐに焚くことができちゃいます。そして今回のポップアップでは、和歌からインスピレーションを受けたという新しいお香が初お披露目。「五月待つ 花橘の香をかげば 昔の人の袖の香ぞする」から“橘の花”をイメージした香り『TACHIBANA』(税込1万2700円)や、「白露に 風の吹きしく 秋の野は つらぬき留めぬ 玉ぞ散りける」より、“白露”が舞う様子を香りで表現した『HAKURO』(税込1万8600円)。そして、「佐伯山 卯の花持ちし愛しきが 手をし取りてば 花は散るとも」の“卯の花”を表した『UTSUGI』(税込1万5500円)の全3種類です。どんな香りがするかは、ぜひ会場で試してみてくださいね。当日は、「HAKURO」の商品を税込1万円以上お買い上げいただいた方に、非売品のお香『SANDALWOOD(サンダルウッド)』の香り(5本入り)をプレゼント。普段は購入できない特別な香りを焚いて、ちょっと贅沢な気分を味わっちゃいましょう…!そのほかに出店するブランドの詳細やお楽しみポイントは、isutaの下記ページにてチェックしてくださいね。詳細は下記ページよりご確認ください。https://isuta.jp/622033isuta POP UP STORE -ごきげんチャージ at home-開催期間:2024年5月10日(金)14:00〜19:30、5月11日(土)11:00〜19:30、5月12日(日)11:00〜19:00参加ブランド:HAKURO、HITO’IKI、PontreStudio、szk illustration会場:(tefu) lounge住所:東京都世田谷区北沢2-21-22 (tefu) lounge 2階(小田急線「下北沢駅」直結)入場料:無料※当日は予約不要でどなたでもご自由にご来場いただけます。お支払い方法:各種クレジットカード、iD、交通系IC、QUICKPay、PayPay決済。 ※現金不可HAKURO公式オンラインストアhttps://hakuro.shop/