5月5日（日）に東京競馬場で行われる、第29回NHKマイルカップ（G1・3歳オープン・牡牝・芝1600m）の枠順は下記の通り。皐月賞3着のジャンタルマンタルは8枠16番へ。適距離で今回も好走が期待出来る。桜花賞2着アスコリピチェーノは復帰初日のルメール騎手がどう乗りこなしてくるか。

桜花賞は出走出来ずにここで無念を晴らしたい武豊騎乗、ボンドガール、松山弘平騎乗のノーブルロジャーなど好メンバーが揃った。注目の発走は5日（日）15時40分。

【朝日杯FS】ジャンタルマンタル無傷の3連勝…川田「先々も本当に楽しみな馬」

ルメール騎手が約1ヶ月ぶりに復帰

1-1

ダノンマッキンリー

牡3・57.0・北村友一

藤原英昭・栗東

1-2

ノーブルロジャー

牡3・57.0・松山弘平

吉岡辰弥・栗東

2-3

ディスペランツァ

牡3・57.0・鮫島克駿

吉岡辰弥・栗東

2-4

イフェイオン

牝3・55.0・西村淳也

杉山佳明・栗東

3-5

ボンドガール

牝3・55.0・武豊

手塚貴久・美浦

3-6

ロジリオン

牡3・57.0・戸崎圭太

古賀慎明・美浦

4-7

チャンネルトンネル

牡3・57.0・岩田望来

福永祐一・栗東

4-8

エンヤラヴフェイス

牡3・57.0・菱田裕二

森田直行・栗東

5-9

キャプテンシー

牡3・57.0・M.デムーロ

松永幹夫・栗東

5-10

ウォーターリヒト

牡3・57.0・菅原明良

河内洋・栗東

6-11

アレンジャー

牡3・57.0・横山和生

昆貢・栗東

6-12

ゴンバデカーブース

牡3・57.0・J.モレイラ

堀宣行・美浦

7-13

シュトラウス

牡3・57.0・北村宏司

武井亮・美浦

7-14

アスコリピチェーノ

牝3・55.0・C.ルメール

黒岩陽一・美浦

7-15

マスクオールウィン

牝3・55.0・岩田康誠

牧光二・美浦

8-16

ジャンタルマンタル

牡3・57.0・川田将雅

高野友和・栗東

8-17

ユキノロイヤル

牡3・57.0・石橋脩

小野次郎・美浦

8-18

アルセナール

牝3・55.0・横山武史

木村哲也・美浦