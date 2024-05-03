【NHKマイルC】ジャンタルマンタルは8枠16番へ…好メンバー揃う
5月5日（日）に東京競馬場で行われる、第29回NHKマイルカップ（G1・3歳オープン・牡牝・芝1600m）の枠順は下記の通り。皐月賞3着のジャンタルマンタルは8枠16番へ。適距離で今回も好走が期待出来る。桜花賞2着アスコリピチェーノは復帰初日のルメール騎手がどう乗りこなしてくるか。
桜花賞は出走出来ずにここで無念を晴らしたい武豊騎乗、ボンドガール、松山弘平騎乗のノーブルロジャーなど好メンバーが揃った。注目の発走は5日（日）15時40分。
【朝日杯FS】ジャンタルマンタル無傷の3連勝…川田「先々も本当に楽しみな馬」ルメール騎手が約1ヶ月ぶりに復帰
1-1
ダノンマッキンリー
牡3・57.0・北村友一
藤原英昭・栗東
1-2
ノーブルロジャー
牡3・57.0・松山弘平
吉岡辰弥・栗東
2-3
ディスペランツァ
牡3・57.0・鮫島克駿
吉岡辰弥・栗東
2-4
イフェイオン
牝3・55.0・西村淳也
杉山佳明・栗東
3-5
ボンドガール
牝3・55.0・武豊
手塚貴久・美浦
3-6
ロジリオン
牡3・57.0・戸崎圭太
古賀慎明・美浦
4-7
チャンネルトンネル
牡3・57.0・岩田望来
福永祐一・栗東
4-8
エンヤラヴフェイス
牡3・57.0・菱田裕二
森田直行・栗東
5-9
キャプテンシー
牡3・57.0・M.デムーロ
松永幹夫・栗東
5-10
ウォーターリヒト
牡3・57.0・菅原明良
河内洋・栗東
6-11
アレンジャー
牡3・57.0・横山和生
昆貢・栗東
6-12
ゴンバデカーブース
牡3・57.0・J.モレイラ
堀宣行・美浦
7-13
シュトラウス
牡3・57.0・北村宏司
武井亮・美浦
7-14
アスコリピチェーノ
牝3・55.0・C.ルメール
黒岩陽一・美浦
7-15
マスクオールウィン
牝3・55.0・岩田康誠
牧光二・美浦
8-16
ジャンタルマンタル
牡3・57.0・川田将雅
高野友和・栗東
8-17
ユキノロイヤル
牡3・57.0・石橋脩
小野次郎・美浦
8-18
アルセナール
牝3・55.0・横山武史
木村哲也・美浦