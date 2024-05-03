名古屋競馬場で5月6日(月)に行われる名古屋グランプリ(4歳上・JpnII・ダ2100m)の枠順が確定した。

昨年暮れの当レースを制したディクテオンは4枠4番、前々走の佐賀記念でひさびさの勝利を挙げたノットゥルノは7枠10番に入った。

そのほかにも、JRAから高知への転入初戦となるヒロイックテイルなどが出走を予定している。発走予定日時は6日(月)の16時55分。枠順は以下の通り。

左から枠番、馬番、馬名

( )内は性齢、騎手、調教師(敬称略)

1-1 エクセスリターン(牡5、団野大成、栗東・野中賢二)

2-2 ヒロイックテイル(セ7、多田羅誠也、高知・田中守)

3-3 レッドファーロ(牡5、横山典弘、栗東・松永幹夫)

4-4 ディクテオン(セ6、岡部誠、栗東・吉岡辰弥)

5-5 トランセンデンス(牡6、大畑雅章、高知・田中守)

5-6 アンタンスルフレ(セ6、丸野勝虎、愛知・角田輝也)

6-7 ハクサンアルタイル(牡4、友森翔太、愛知・坂口義幸)

6-8 アルバーシャ(牡6、浅野皓大、愛知・今津博之)

7-9 ブリーザフレスカ(牝5、塚本征吾、愛知・塚田隆男)

7-10 ノットゥルノ(牡5、武豊、栗東・音無秀孝)

8-11 キリンジ(牡4、和田竜二、栗東・佐々木晶三)

8-12 フォルベルール(牡6、松戸政也、金沢・井樋一也)