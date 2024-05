【ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭】8月30日 発売予定価格: 4,840円(通常版) 6,930円(SPECIAL EDITION) 14,800円(DELUXE BOX)

Cygamesは、8月30日発売予定のプレイステーション 4/Nintendo Switch/Steam用ハチャメチャカジュアルアクション「ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!」の店舗特典情報を5月3日に公開した。

本作は「ウマ娘 プリティーダービー」のキャラクターたちが「大障害」、「バスケ」、「ドッジ」、「大食い」の4つの種目で争うアクションゲーム。店舗特典には各店舗オリジナルのクリアファイルやステッカーなどが登場。通販サイト「CyStore」では差し替えジャケット5枚セットが付いてくる。

(C) Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS