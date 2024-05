Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com

ABEMAは、日本時間の5月4日に行なわれる、大谷翔平選手、山本由伸投手が所属するロサンゼルス・ドジャース vs アトランタ・ブレーブスの試合を無料生中継する。配信開始は午前10時40分から、試合は午前11時10分から。この一戦は『アベマMLBスーパーLIVE』と題し、通常の試合中継よりもさらに特別な内容で配信する。

さらに、この試合を含む、ABEMAで生中継する5月前半の試合スケジュールも公開されている。

日本人選手の活躍の期待が高まり、注目が集まる試合は『アベマMLBスーパーLIVE』と題し、通常の試合中継よりも番組放送時間を20分拡大。解説者を通常よりも多い3人体制の特別版で配信する。

初回は5月4日のドジャース VS ブレーブスの試合で、解説陣は元プロ野球選手の糸井嘉男、MLBアナリストの福島良一、ダース・ローマシュ匡(たすく)。試合が始まる30分前の午前10時40分から、解説陣によるスタジオトークが楽しめる。

ABEMAで生中継する5月前半の試合スケジュールは次のとおり。

5月4日ドジャースvsブレーブス「ABEMA」配信開始:午前10時40分~/試合開始:午前11時10分~ ※無料

5月5日エンゼルスVSガーディアンズ/試合開始日時:午前7時10分~ ※無料

ドジャースVSブレーブス/試合開始日時:午前10時10分~

5月7日パイレーツVSエンゼルス/試合開始日時:午前7時40分~ ※無料

ドジャースVSマーリンズ/試合開始日時:午前11時10分~

5月8日カージナルスVSメッツ/試合開始日時:午前8時45分~

ドジャースVSマーリンズ/試合開始日時:午前11時10分~ ※無料

5月9日パイレーツVSエンゼルス/試合開始日時:午前1時35分~

ヤンキースVSアストロズ/試合開始日時:午前8時05分~ ※無料

5月10日ホワイトソックスVSガーディアンズ/試合開始日時:午前8時40分~

エンゼルスVSロイヤルズ/試合開始日時:午前10時38分~ ※無料

5月11日エンゼルスVSロイヤルズ/試合開始日時:午前10時38分~ ※無料

ドジャースVSパドレス/試合開始日時:午前10時40分~

5月12日ドジャースVSパドレス/試合開始日時:午前9時40分~ ※無料

エンゼルスVSロイヤルズ/試合開始日時:午前10時38分~

5月13日エンゼルスVSロイヤルズ/試合開始日時:午前5時07分~ ※無料

5月14日パドレスVSロッキーズ/試合開始日時:午前10時40分~ ※無料

ドジャースVSジャイアンツ/試合開始日時:午前10時45分~

5月15日カブスVSブレーブス/試合開始日時:午前8時20分~

ドジャースVSジャイアンツ/試合開始日時:午前10時45分~ ※無料

