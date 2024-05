「ロキ」のトム・ヒドルストンとソフィア・ディ・マルティーノが登場！大阪コミコン2024「マーベル・スペシャルアワー・ステージ」

3日間にわたりインテックス大阪にて開催される、最高のテクノロジーと最高のポップ・カルチャーが融合した祭典「大阪コミックコンベンション 2024(大阪コミコン2024)」

「大阪コミックコンベンション 2024」では、豪華セレブゲストや特別ゲストを招いた様々なイベントを開催中!

今回は、マーベル・コスプレイヤーたちがアッセンブルし、さらにディズニープラスで配信中のドラマ「ロキ」でも人気のトム・ヒドルストンさんと、ソフィア・ディ・マルティーノさんが登場した「マーベル・スペシャルアワー・ステージ」の様子を紹介します☆

大阪コミコン2024「マーベル・スペシャルアワー・ステージ」

2024年5月3日(金)から、3日間にわたりインテックス大阪にて開催されている「大阪コミコン2024」

「大阪コミコン2024」の初日となる5月3日には「マーベル・スペシャルアワー・ステージ」を開催!

「マーベル・スペシャルアワー・ステージ」は、マーベルコミック編集長のC.B.セブルスキーさんや、マーベルとのコラボが話題の「MAZZEL(マーゼル)」、そして再現度抜群のマーベル・コスプレイヤーたちがアッセンブルする大ステージです。

さらに「マーベル・スペシャルアワー・ステージ」ステージの後半には、マーベルドラマシリーズ「ロキ」でも人気を集めるロキ役のトム・ヒドルストンさんと、ロキの変異体・シルヴィ役を演じたソフィア・ディ・マルティーノさんが登場!

ステージ自体がマーベル・ユニバースとなり、大盛り上がりのイベントになりました。

イベントは、MCの掛け声によりスタート。

まずはマーベルとの商品化プロジェクトが決定した、BMSG所属のダンスボーカルグループ「MAZZEL(マーゼル)」のメンバーが登場。

KAIRYUさん、

NAOYAさん、

RANさん、

SEITOさん、

RYUKIさん、

TAKUTOさん、

HAYATOさん、

EIKIさん、

8人揃って登壇。

ステージでは、夢のプロジェクトを象徴するアイコンが描かれたコラボグッズが紹介されたほか、第2弾グッズの受注販売も発表されました。

さらに、マーベルコミックの編集長、C.B.セブルスキーさんも登場し「MAZZEL(マーゼル)」メンバーとのクロストークが繰り広げられました。

その後、ステージにはマーベル・コスプレイヤーが続々登場し、会場がマーベル・ユニバース一色に!

そして、会場のファンお待ちかねのセレブゲストが登壇。

マーベル・オリジナルドラマシリーズ「ロキ」に出演した、ロキ役のトム・ヒドルストンさん、

同じくドラマ「ロキ」でシルヴィ役を演じたソフィア・ディ・マルティーノさん、

コスプレイヤーと「MAZZEL(マーゼル)」とともにステージに集まり撮影が行われました☆

ソフィア・ディ・マルティーノ:

今回お招きいただき、おもてなしいただきありがとうございます。

みなさんのおかげで素晴らしい体験ができています。

トム・ヒドルストン:

ロキが”ありがとう”と言っています(日本語)

大阪に来られて非常に嬉しく思っています。

また、みなさんも私たちに会いに来てくれてありがとうございます!

と日本のファンへメッセージを贈ってくださいました。

ロキを演じて14年経ったトム・ヒドルストンさん。

ロキを演じる前の自分に伝えたいことを聞かれると、

トム・ヒドルストン:

みなさんが思っているより14年は長い旅でした。

あの時の自分にメッセージを伝えるなら「直感に従え」「ロキが人生を変えるからその心づもりもしておけ」と伝えたいです。

と明かしました。

また「ロキ」でMCU初出演となったソフィア・ディ・マルティーノさんは、何か私生活で変わったことはあるかと聞かれ、

ソフィア・ディ・マルティーノ:

こうしてコミコンに来れていることですね。

世界を旅して、色々なファンダムに触れることができて本当に人生が変わったと思います。

だけど、そのほかの自分の人生まで変えないように謙虚でいなければとは思っています。

と述べました。

さらに今回のステージでは、ドラマ「ロキ」シリーズについてファンからの質問がたくさん届いており、様々なトークが繰り広げられました。

「ロキ」シーズン2の作中にある、バーガーショップでの一幕にちなみ『マクドナルドでのおすすめメニューを教えてください』との質問に、

トム・ヒドルストン:

・・・ずいぶん前に行ったっきりで、何があったっけ?

ソフィア・ディ・マルティーノ:

たくさんあるけど、その中でも私は絶対好きなものがあって。

ラージサイズのポテトとストロベリーミルクシェイクを買って、ポテトをシェイクにディップして食べるのが大好きです!

トム・ヒドルストン:

ロキならきっとシェイクじゃなくてスウィート&サワーソースにつけて食べるね!

ロキ自身もスウィート&サワーな一面があるようにね。

とソフィア・ディ・マルティーノさんの意外な一面も見れる回答でした。

さらに、世界中のファンが待ち望んでいる「ロキ」シーズン3について

トム・ヒドルストン:

私が分かるのは、ロキは時の終わりの王座について、ほかの友人たちの人生をつかさどる役割を果たしています。

でも、タイムラインのどこかに兄を置いてきたので(ソーと再会できるかは)分からないですね。

それが私の知るロキです。

シーズン3が望まれていることは伝えておきます(笑)

ソフィア・ディ・マルティーノ:

私が知っていることはトムが知っていることね(笑)

私自身は出たいと思っているんですが、そればっかりは分からないですね。

と続投にも意欲を見せてくださいました。

最後に、ファンからのリクエストに応えて、トム・ヒドルストンさんとソフィア・ディ・マルティーノさんが一緒に「ロキ」ポーズを披露!

ソフィア・ディ・マルティーノさんとトム・ヒドルストンさん揃ってのセレブ・ステージは温かい拍手に包まれながら幕を閉じました。

ドラマ「ロキ」で共演した、ロキ役のトム・ヒドルストンさんと、シルヴィ役のソフィア・ディ・マルティーノさんが登場したステージイベント。

大阪コミコン2024で開催された「マーベル・スペシャルアワー・ステージ」の紹介でした☆

© 2024 Osaka comic con All rights reserved.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「ロキ」のトム・ヒドルストンとソフィア・ディ・マルティーノが登場!大阪コミコン2024「マーベル・スペシャルアワー・ステージ」 appeared first on Dtimes.