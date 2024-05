映画『ゴジラ×コング 新たなる帝国』日本公開を記念した一夜限りのスペシャルイベント<GODZILLA ANNIVERSARY NIGHT>が4月18日、TOKYO DOME CITY HALLで開催された。同イベントで初披露されたYaffle × AI「RISE TOGETHER feat. OZworld」のパフォーマンス映像が、本日5月3日18:00に公開となった。『ゴジラ生誕70周年 × “モンスター・ヴァース”シリーズ10周年』というビッグアニバーサリーイヤーを迎え、アカデミー賞受賞の追い風と共に世界各地で“ゴジラ旋風”が巻き起こっている。

■Yaffle x AI「RISE TOGETHER feat. OZworld」

2024年4月17日(水)配信開始

配信リンク:https://lnk.to/RiseTogether

Lyrics by AI, OZworld

Music by Yaffle, AI, OZworld, 伊福部昭

Produced by Yaffle

Contains a sample from「Godzilla-1.0 Godzilla Suite II」

(P)2023 TOHO CO., LTD.

(c)1954 TOHO MUSIC CORPORATION

(EMI Records / UNIVERSAL MUSIC)



▼テレビ朝日系『ミュージックステーション』出演情報

2024年5月10日(金) 21:00〜21:54放送

■映画『ゴジラ×コング 新たなる帝国』

公開日:2024年4月26日

出演:レベッカ・ホール ブライアン・タイリー・ヘンリー ダン・スティーヴンス カイリー・ホットル アレックス・ファーンズ レイチェル・ハウス ファラ・チェン

監督:アダム・ウィンガード

脚本:テリー・ロッシオ ジェレミー・スレイター サイモン・バレット

製作:レジェンダリー・ピクチャーズ ワーナー・ブラザース

(c)2024 Legendary and Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

公式サイト:godzilla-movie.jp

公式X:GodzillaMovieJP





そんな中で開催されたイベント<GODZILLA ANNIVERSARY NIGHT>には、日本語吹替を務める宮野真守、鈴木もぐら(空気階段)、真矢ミキ、大塚明夫、立木文彦、田中美央、福山潤、内田真礼ら豪華キャスト陣と、日本版主題歌アーティストのYaffle、AI、OZworldが集結。一夜限りのスペシャルイベントを約1300人のファンと共に盛り上げた。公開されたパフォーマンス映像はその際のものだ。生誕から70年という歳月を超えて世界に轟く伊福部昭作曲のオリジナル音源「ゴジラのテーマ」を初サンプリングし、“Yaffle x AI feat. OZworld”という強力布陣で、映画のキャッチフレーズ“Rise Together or Fall Alone”を楽曲に昇華した日本語版主題歌が、Yaffle × AI「RISE TOGETHER feat. OZworld」となる。その初パフォーマンス映像は3人の共闘者による熱いステージが見どころだ。また、Yaffle × AI feat. OZworldは、5月10日(金)放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション』への出演も決定した。