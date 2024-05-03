Yaffle × AI feat. OZworld、映画『ゴジラ×コング 新たなる帝国』日本版主題歌パフォーマンス映像公開＋『Mステ』出演決定
映画『ゴジラ×コング 新たなる帝国』日本公開を記念した一夜限りのスペシャルイベント＜GODZILLA ANNIVERSARY NIGHT＞が4月18日、TOKYO DOME CITY HALLで開催された。同イベントで初披露されたYaffle × AI「RISE TOGETHER feat. OZworld」のパフォーマンス映像が、本日5月3日18:00に公開となった。
◆Yaffle × AI feat. OZworld 動画 / 画像
『ゴジラ生誕70周年 × “モンスター・ヴァース”シリーズ10周年』というビッグアニバーサリーイヤーを迎え、アカデミー賞受賞の追い風と共に世界各地で“ゴジラ旋風”が巻き起こっている。
生誕から70年という歳月を超えて世界に轟く伊福部昭作曲のオリジナル音源「ゴジラのテーマ」を初サンプリングし、“Yaffle x AI feat. OZworld”という強力布陣で、映画のキャッチフレーズ“Rise Together or Fall Alone”を楽曲に昇華した日本語版主題歌が、Yaffle × AI「RISE TOGETHER feat. OZworld」となる。その初パフォーマンス映像は3人の共闘者による熱いステージが見どころだ。
また、Yaffle × AI feat. OZworldは、5月10日(金)放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション』への出演も決定した。
■Yaffle x AI「RISE TOGETHER feat. OZworld」
配信リンク：https://lnk.to/RiseTogether
Lyrics by AI, OZworld
Music by Yaffle, AI, OZworld, 伊福部昭
Produced by Yaffle
Contains a sample from「Godzilla-1.0 Godzilla Suite II」
(P)2023 TOHO CO., LTD.
(c)1954 TOHO MUSIC CORPORATION
(EMI Records / UNIVERSAL MUSIC)
▼テレビ朝日系『ミュージックステーション』出演情報
2024年5月10日(金) 21:00〜21:54放送
■映画『ゴジラ×コング 新たなる帝国』
出演：レベッカ・ホール ブライアン・タイリー・ヘンリー ダン・スティーヴンス カイリー・ホットル アレックス・ファーンズ レイチェル・ハウス ファラ・チェン
監督：アダム・ウィンガード
脚本：テリー・ロッシオ ジェレミー・スレイター サイモン・バレット
製作：レジェンダリー・ピクチャーズ ワーナー・ブラザース
(c)2024 Legendary and Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
公式サイト:godzilla-movie.jp
公式X：GodzillaMovieJP
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