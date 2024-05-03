3日、名古屋競馬場で行われた第63回駿蹄賞(3歳・重賞・ダ2000m・1着賞金800万円)は、中団から4角で先頭に立って抜け出した今井貴大騎手騎乗の3番人気フークピグマリオン(セ3、愛知・宇都英樹厩舎)が、後方から脚を伸ばした8番人気ベアサクシード(牡3、愛知・安部幸夫厩舎)に6馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分09秒7(良)。

さらに4馬身差の3着に4番人気キャッシュブリッツ(牡3、笠松・笹野博司厩舎)が入った。なお、1番人気スティールアクター(牡3、愛知・角田輝也厩舎)は7着に、2番人気ミトノウォリアー(牡3、愛知・角田輝也厩舎)は4着に終わった。

勝ったフークピグマリオンは、父ラニ、母エイシンサンタフェ、その父Zensationalという血統。これが重賞3勝目となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆フークピグマリオン(セ3)

騎手:今井貴大

厩舎:愛知・宇都英樹

父:ラニ

母:エイシンサンタフェ

母父:Zensational

馬主:福岡 隆史

生産者:西野 春樹

【全着順】

1着 フークピグマリオン 3人気

2着 ベアサクシード 8人気

3着 キャッシュブリッツ 4人気

4着 ミトノウォリアー 2人気

5着 サンデーロウリュウ 6人気

6着 エスメラルドエクラ 7人気

7着 スティールアクター 1人気

8着 サンヨウラフェスタ 11人気

9着 エナジーロマネスク 9人気

10着 ロイヤルストレート 5人気

11着 ウワサノルイ 10人気

12着 ハーピークオーレ 12人気