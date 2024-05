TWS、6月にカムバック！Pledisがコメント「先行公開曲を準備中」

TWSがカムバックする。所属事務所Pledisエンターテインメントは3日、Newsenとの取材で「TWSが6月初旬に先行公開曲及びカムバックを準備している。正確な発売時期と詳細は後日お知らせする」とコメントした。これに先立ち4月29日、ネット上にTWSが香港で撮影していたという目撃談が掲載された。これと共に、TWSのメンバーが並んで立っている写真が公開され、彼らのカムバックが迫っているのではないかと推測された。

TWSは約5ヶ月ぶりに新曲を披露する。SEVENTEENの直属の後輩グループとして、デビュー前から韓国国内外のK-POPファンの熱い関心を集めた彼らは、1月22日に1stミニアルバム「Sparkling Blue」でデビューした。グループ名のTWSは、「TWENTY FOUR SEVEN WITH US」の略だ。1日を意味する数字24と1週間を意味する数字7は、すべての瞬間を意味するものである。いつもTWSと共にしようというグループ名のように、音楽を通じ、時空を超えて、全ての瞬間にファンの平凡な日常を特別なものにする大切な“友達”になりたいという思いが込められている。新人だが、存在感は負けない。少年時代の美しい感性を刺激する歌詞と爽やかなメロディーに代表される独自のジャンルの“ボーイフッド(Boyhood)ポップ”を前面に打ち出した彼らは、タイトル曲「plot twist(初めての出会いは計画通りにいかない)」で主要音楽配信チャートで1位を獲得し、絶大な人気を証明した。この曲は発売から3ヶ月が経過したにもかかわらず、MelOn、genieなどのチャートで上位をキープしている。アルバム「Sparkling Blue」は、売上50万枚を突破し、TWSに“ハーフミリオンセラー”という意味のある記録を与えた。デビュー曲でヒットに成功したTWSが、新曲でどのような異色の音楽とパフォーマンスを披露するのか期待が集まっている。