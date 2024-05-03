川崎は浦和との前半を１―１で折り返し

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◆明治安田Ｊ１リーグ第１１節　川崎―浦和（３日・Ｕ等々力）

　３月３０日以来の白星を狙う川崎は、浦和との前半を１―１で折り返した。前半１８分にＭＦ脇坂泰斗のゴールで先制したが、同３５分に浦和ＦＷ大久保智明に同点ゴールを許した。

　前半１８分、川崎は右スローインから今季初先発のＦＷゴミスが落としてキープ。ＦＷ家長昭博が中へ入れると、ＭＦ遠野大弥が頭でつなぎ、後ろから走り込んだ脇坂がゴールネットを揺らした。

　追加点を入れたい川崎だが、同点に追いつかれた。同３５分、ペナルティーアーク左前付近のＦＷ中島翔哉のクロスに、ＭＦ遠野がＦＷ大久保に競り負けて１―１となった。

　◆両チームメンバー

【川崎】

▽ＧＫ　上福元直人

▽ＤＦ　瀬川祐輔、大南拓磨、佐々木旭、ファンウェルメスケルケン際

▽ＭＦ　橘田健人、脇坂泰斗、遠野大弥

▽ＦＷ　家長昭博、マルシーニョ、ゴミス

▼控え

ＧＫ早坂勇希、ＤＦジェジエウ、ＭＦ瀬古樹、ＭＦ山内日向汰、ＭＦゼヒカルド、ＦＷ山田新、ＦＷエリソン

【浦和】

▽ＧＫ　西川周作

▽ＤＦ　石原広教、ショルツ、ホイブラーテン、渡辺

▽ＭＦ　伊藤敦樹、グスタフソン、安居

▽ＦＷ　大久保智明、チアゴサンタナ、中島翔哉

▼控え

ＧＫ牲川歩見、ＤＦ佐藤瑶大、ＭＦパンヤ、ＭＦ堀内陽太、ＭＦ武田英寿、ＦＷ興梠慎三、ＦＷリンセン