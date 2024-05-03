川崎は浦和との前半を１―１で折り返し
◆明治安田Ｊ１リーグ第１１節 川崎―浦和（３日・Ｕ等々力）
３月３０日以来の白星を狙う川崎は、浦和との前半を１―１で折り返した。前半１８分にＭＦ脇坂泰斗のゴールで先制したが、同３５分に浦和ＦＷ大久保智明に同点ゴールを許した。
前半１８分、川崎は右スローインから今季初先発のＦＷゴミスが落としてキープ。ＦＷ家長昭博が中へ入れると、ＭＦ遠野大弥が頭でつなぎ、後ろから走り込んだ脇坂がゴールネットを揺らした。
追加点を入れたい川崎だが、同点に追いつかれた。同３５分、ペナルティーアーク左前付近のＦＷ中島翔哉のクロスに、ＭＦ遠野がＦＷ大久保に競り負けて１―１となった。
◆両チームメンバー
【川崎】
▽ＧＫ 上福元直人
▽ＤＦ 瀬川祐輔、大南拓磨、佐々木旭、ファンウェルメスケルケン際
▽ＭＦ 橘田健人、脇坂泰斗、遠野大弥
▽ＦＷ 家長昭博、マルシーニョ、ゴミス
▼控え
ＧＫ早坂勇希、ＤＦジェジエウ、ＭＦ瀬古樹、ＭＦ山内日向汰、ＭＦゼヒカルド、ＦＷ山田新、ＦＷエリソン
【浦和】
▽ＧＫ 西川周作
▽ＤＦ 石原広教、ショルツ、ホイブラーテン、渡辺
▽ＭＦ 伊藤敦樹、グスタフソン、安居
▽ＦＷ 大久保智明、チアゴサンタナ、中島翔哉
▼控え
ＧＫ牲川歩見、ＤＦ佐藤瑶大、ＭＦパンヤ、ＭＦ堀内陽太、ＭＦ武田英寿、ＦＷ興梠慎三、ＦＷリンセン