[5.3 J1第11節](ベススタ)

※16:00開始

主審:上村篤史

<出場メンバー>

[アビスパ福岡]

先発

GK 31 村上昌謙

DF 3 奈良竜樹

DF 33 ドウグラス・グローリ

DF 37 田代雅也

MF 2 湯澤聖人

MF 6 前寛之

MF 8 紺野和也

MF 18 岩崎悠人

MF 27 佐藤凌我

MF 88 松岡大起

FW 9 シャハブ・ザヘディ

控え

GK 1 永石拓海

DF 4 井上聖也

DF 29 前嶋洋太

MF 25 北島祐二

MF 30 重見柾斗

MF 35 平塚悠知

FW 17 ウェリントン

監督

長谷部茂利

[ガンバ大阪]

先発

GK 22 一森純

DF 2 福岡将太

DF 4 黒川圭介

DF 20 中谷進之介

DF 33 中野伸哉

MF 9 山田康太

MF 15 岸本武流

MF 16 鈴木徳真

MF 23 ダワン

MF 97 ウェルトン

FW 13 坂本一彩

控え

GK 1 東口順昭

DF 24 江川湧清

MF 10 倉田秋

MF 27 美藤倫

FW 7 宇佐美貴史

FW 17 山下諒也

FW 40 唐山翔自

監督

ダニエル・ポヤトス