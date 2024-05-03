福岡vsG大阪 スタメン発表
[5.3 J1第11節](ベススタ)
※16:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 3 奈良竜樹
DF 33 ドウグラス・グローリ
DF 37 田代雅也
MF 2 湯澤聖人
MF 6 前寛之
MF 8 紺野和也
MF 18 岩崎悠人
MF 27 佐藤凌我
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 1 永石拓海
DF 4 井上聖也
DF 29 前嶋洋太
MF 25 北島祐二
MF 30 重見柾斗
MF 35 平塚悠知
FW 17 ウェリントン
監督
長谷部茂利
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 4 黒川圭介
DF 20 中谷進之介
DF 33 中野伸哉
MF 9 山田康太
MF 15 岸本武流
MF 16 鈴木徳真
MF 23 ダワン
MF 97 ウェルトン
FW 13 坂本一彩
控え
GK 1 東口順昭
DF 24 江川湧清
MF 10 倉田秋
MF 27 美藤倫
FW 7 宇佐美貴史
FW 17 山下諒也
FW 40 唐山翔自
監督
ダニエル・ポヤトス
※16:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 3 奈良竜樹
DF 33 ドウグラス・グローリ
DF 37 田代雅也
MF 2 湯澤聖人
MF 6 前寛之
MF 8 紺野和也
MF 18 岩崎悠人
MF 27 佐藤凌我
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 1 永石拓海
DF 4 井上聖也
DF 29 前嶋洋太
MF 25 北島祐二
MF 30 重見柾斗
FW 17 ウェリントン
監督
長谷部茂利
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 4 黒川圭介
DF 20 中谷進之介
DF 33 中野伸哉
MF 9 山田康太
MF 15 岸本武流
MF 16 鈴木徳真
MF 23 ダワン
MF 97 ウェルトン
FW 13 坂本一彩
控え
GK 1 東口順昭
DF 24 江川湧清
MF 10 倉田秋
MF 27 美藤倫
FW 7 宇佐美貴史
FW 17 山下諒也
FW 40 唐山翔自
監督
ダニエル・ポヤトス