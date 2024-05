【コミックDAYS:「週末やらかし飯」】5月3日より連載開始

講談社は、同社コミック配信サイト「コミックDAYS」にてマンガ「週末やらかし飯」を5月3日より連載を開始した。

本作は小村あゆみ氏によるグルメマンガ。主人公のOL・空子は、ストレス発散方法としていっぱい作って食べて寝ること。週末の夜は背徳的ハイカロリーごはんでストレスを発散する。

第1話は常に無料公開。毎週金曜日正午に新たな無料話が更新される。

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.