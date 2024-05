【サンリオキャラクターズ キャラパキ 14袋入りVer.】4月29日 発売価格:1,814円

バンダイは、チョコ菓子「サンリオキャラクターズ キャラパキ 14袋入りVer.」を4月29日に発売した。価格は1,814円。

本商品はハローキティやシナモロールをはじめとした「サンリオキャラクターズ」をモチーフとしたチョコレート菓子。種類は全8種類。

「キャラパキ」シリーズの特徴であるキャラクター造形の再現度やパキパキとキャラクターの周りのチョコを割っていく音ができる。

「サンリオキャラクターズ キャラパキ 14袋入りVer.」種類

1.ハローキティ

2.シナモロール

3.マイメロディ

4.クロミ

5.ポチャッコ

6.ポムポムプリン

7.タキシードサム

8.ハンギョドン

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L648919