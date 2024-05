【アズールレーン ブレマートン 熱々トレーニング】5月 発売予定価格:19,800円【リトルアーモリー 白根凛 -Beach Shootout-】5月 発売予定価格:22,880円

ミメヨイは、5月発売予定のフィギュア「アズールレーン ブレマートン 熱々トレーニング」と「リトルアーモリー 白根凛 -Beach Shootout-」が日本に到着したことを告知した。

対象のフィギュアは、それぞれ2023年5月と2023年11月に発売を予定していたが、製造工場の影響により度重なる発売日の延期が行なわれた商品。

今回日本へ入荷したことが告知され、5月に出荷できる状態であることが同社の公式Xより発表された。

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C)2013 TOMYTEC

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。