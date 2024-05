【AFP=時事】ドイツの作曲家ルートウィヒ・ベートーベン(Ludwig van Beethoven)の交響曲第9番が今月、初演から200年を迎える。第9番の初演は1824年5月7日、オーストリアの首都ウィーンにかつて存在したケルントナートーア劇場(Karntnertortheater)で行われた。初演200年を記念して、ウィーンにある博物館「ベートーベン・ハウス(Beethovenhaus Museum)」では、企画展「The Path of the Ninth - from Baden to the World」が開催されている。ベートーベン・ハウスはベートーベンの生家。この家で夏季を数回過ごし、第9番の一部を手掛けたとされる。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事