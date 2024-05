製品安全対策に取り組む優良企業を表彰！MS＆ADインターリスク総研「PSアワード」

MS&ADインターリスク総研は、製品安全に積極的に取り組んでいる製造事業者、輸入事業者、小売販売事業者、各種団体を表彰する製品安全対策優良企業表彰「PSアワード」の募集を開始。

それにともない、応募を検討中の企業・団体を対象とした説明会を、2024年5月31日(金)、対面とWebのハイブリッドで開催します。

MS&ADインターリスク総研「PSアワード」

■主催 経済産業省

■募集期間 令和6年4月8日(月)〜7月19日(金)

■審査スケジュール

・一次審査(書類審査) 7月下旬〜8月上旬

・二次審査:

プレゼンテーション審査 9月9日(月)〜 9月25日(水)

現地調査 9月30日(月)〜10月11日(金)

受賞企業の公表 11月上旬

表彰式 12月3日(火)

■賞の構成 製造事業者・輸入事業者部門、小売販売事業者部門、特別賞

企業規模(大企業、中小企業)ごとに審査・表彰(特別賞を除く)

■審査基準 企業の製品安全を確保するための取組を「4つの視点」から審査します

1.安全な製品を製造・輸入(または仕入・販売)するための取組

2.製品を安全に使用してもらうための取組

3.出荷後に安全上の問題が判明した際の取組

4.製品安全文化構築への取組

■審査料 無料

PSアワードは2007年(平成19年)に始まり、2024年で18回目となります。

本表彰では、各企業が扱う製品自体の安全性を評価するのではなく、企業・団体全体の製品安全活動に関する取組について評価します。

・製品安全を確保するための体制を審査するとともに、特に優れた取り組みに重点を置いて評価します。

・社内の体制(仕組み・ルール)のもとで、実際に行われている取り組みを重要視します。

・製品自体の安全性を評価するものではありません。

過去の製品事故やリコールなどの有無は問いません。

むしろ、積極的なリコールやリコール回収率を高める取り組みなどが評価されます。

事故やトラブルの経験を糧に、どのように取り組みを改善したか、どのように体制を整備しているかなどを確認します。

また、「PSアワード」の募集開始にともない、応募を検討中の企業・団体を対象とした説明会を開催します。

応募企業説明会の概要

■開催日時 2024年5月31日(金) 13:00〜14:30(開場:12:30)

■開催方式 対面とWebのハイブリッド開催(対面は先着25名、各社2名まで)

■会場 Zoomおよび同社会議室(東京都千代田区神田淡路町2-105)

■プログラム

・13:00〜13:05 開会挨拶

・13:05〜13:30 事務局説明

・13:30〜14:00 企業講演(1) 株式会社大一電化社さま

・14:00〜14:30 企業講演(2) YKK AP株式会社さま

■申込方法 以下のFormsリンクより登録ください。

https://forms.office.com/r/jcBZKegdNp

■申込期限 5月27日(月)17:00

■参加費 無料

当日は、製品安全対策ゴールド企業であるYKK APさま(経済産業大臣賞3回受賞)、製品安全の取組を売上増につなげている大一電化社(経済産業大臣賞2回受賞)より講演いただく予定です。

個別相談会の案内

■日程 令和6年4月1日(月)〜令和7年3月28日(金)

■受付時間 毎日9時〜17時(祝祭日、年末年始等を除く)

■内容 1回最大30分にて、応募に関するご相談をお受けします

■実施方法 Microsoft Teams(※対応困難な場合はご相談ください)

■申込方法 件名を「個別相談会申込」とし、本文に以下を記入の上、

申込窓口までメールをお送り下さい。

(1)会社名

(2)住所

(3)電話番号

(4)参加者の氏名(複数可)

(5)参加者のメールアドレス

(6)ご希望の日時(第3希望まで)

■申込窓口

ps_award2022@ms-ad-hd.com

■備考 事前予約制・先着順受付・参加無料・回数制限なし

令和6年度募集期間の終了後も受け付けます

