ベクホ＆BIGONE、コラボ曲「LOVE OR DIE」トラックリストを公開…全曲の作詞・作曲に参加

ベクホ(NU'EST)とラッパーのBIGONEが、楽曲全て自作曲のプロジェクトシングルを発売する。ベクホとBIGONEは最近、公式チャンネルにシングル「LOVE OR DIE」のトラックリストを掲載した。公開された写真には、各曲のタイトルが書かれたビデオテープが積み上げられている。トラックリストによると、今回のシングルにはタイトル曲「Love or Die」を含め、「愛しているからなんだ」「Oh my Best day」「Love or Die(EDM Ver.)」「Love or Die(Unplugged Ver.)」など、計5曲が収録される。ベクホとBIGONEが全曲の作詞と作曲に参加し、しっかりとした叙事をベースに高い完成度を披露する。特に、タイトル曲「Love or Die」をEDMとアコースティックバージョンでリミックスし、聞く楽しさを高める予定だ。

「LOVE OR DIE」はミュージックパブリッシャーのプリズムフィルター(PRISMFILTER)の企画の下、出会いさえ想像できなかった二人のアーティストが披露するプロジェクトシングルだ。ベクホとBIGONEはそれぞれ異なる愛の観点を一つの言語で完成し、一風変わった音楽的シナジー(相乗効果)をアピールするとみられる。ベクホとBIGONEは、5月8日の午後6時に各音楽配信サイトを通じてシングル「LOVE OR DIE」を発売する。さらに彼らは18日、ソウル西大門(ソデムン)区YES24ワンダーロークホールにて、単独コンサート「2024 BAEKHO & BIGONE CONCERT ウリ樂」を開催する予定だ。