ペット同伴入場を開始してから1年1か月で1,111匹到達！世界文化遺産・富岡製糸場

富岡市観光協会は、2024年4月30日(火)、世界文化遺産『富岡製糸場』のペット来場匹数が2023年3月にペット同伴入場可能となってから1年1か月で『1,111(ワンワンワンワン)匹目』に到達しました。

世界文化遺産『富岡製糸場』では、2023年3月にペット同伴入場のサービスを開始。

ペット同伴入場の導入から1年1か月でペットの入場数が「1,111(ワンワンワンワン)匹目」に到達しました。

記念すべき『1,111匹目』は、千葉県佐倉市からきたジュニちゃん(12)でした。

ジュニちゃんには、記念品として、ペット用富岡シルクリボン(蝶ネクタイ)が贈呈されました。

これまで「1,111匹」のうち、犬が1,107匹、猫が4匹来場しました。

「富岡製糸場」のペットツーリズムでは、猫の来場も可能です。

1周年を記念した富岡シルク100%のペット用アクセサリーを販売

販売場所 : まちなか観光物産館「お富ちゃん家」観光案内所

富岡シルクギャラリー(富岡製糸場内)

(一社)富岡シルク推進機構オンラインショップ

価格 : 3,000円(税込)

カラー : オレンジ/リヨンブルー/ワイン

ペット同伴来場を開始してから1周年を記念して、リードやハーネスに通して蝶ネクタイとして使える「ペット用富岡シルクリボン(全3色)」を「お富ちゃん家」観光案内所ほかで販売しています。

ワンちゃん・ネコちゃんとのお散歩がよりおしゃれで楽しくなるようなデザインです。

富岡市観光協会×富岡シルク推進機構がコラボし、富岡シルク100%の最高品質のシルクを使用し、丁寧に仕上げています。

繊細なデザインと耐久性を兼ね備え、ペットの快適さとスタイルを両立します。

富岡ならではの職人技とこだわりが詰まった一品です。

その他「ペットと楽しむTOMIOKA周遊マップ」

「ペットと楽しむTOMIOKA周遊マップ」を数量限定で無料配布中!

富岡製糸場周辺だけでなく、自然豊かな「妙義山」周辺エリアも網羅。

ワンちゃん・ネコちゃんと富岡市全体を楽しめるポイントを紹介しています。

※富岡製糸場にペットを同伴させる場合は、「お富ちゃん家」内観光案内所で手続きが必須となります。

※ペット同伴の場合、屋外のみの見学となります。

