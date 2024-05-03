富山vs宮崎 スタメン発表
[5.3 J3第12節](富山)
※14:00開始
主審:國吉真吾
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 4 神山京右
DF 5 今瀬淳也
DF 25 安光将作
DF 30 大迫暁
MF 6 瀬良俊太
MF 7 佐々木陽次
MF 16 末木裕也
MF 28 布施谷翔
MF 33 高橋馨希
FW 9 碓井聖生
控え
GK 31 齋藤和希
DF 14 下堂竜聖
DF 23 西矢慎平
MF 8 松岡大智
MF 19 井上直輝
MF 24 河井陽介
FW 11 松本孝平
監督
小田切道治
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 2 青山生
DF 15 辻岡佑真
DF 16 吉田朋恭
DF 33 黒木謙吾
MF 23 大渕来珠
MF 34 遠藤光
MF 38 楠大樹
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
FW 18 吉澤柊
控え
GK 21 清水羅偉
DF 3 代健司
DF 36 吉永昇偉
MF 5 坂井駿也
MF 20 阿野真拓
MF 44 井上怜
FW 41 上野瑶介
監督
大熊裕司
※14:00開始
主審:國吉真吾
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 4 神山京右
DF 5 今瀬淳也
DF 25 安光将作
DF 30 大迫暁
MF 6 瀬良俊太
MF 7 佐々木陽次
MF 16 末木裕也
MF 28 布施谷翔
MF 33 高橋馨希
FW 9 碓井聖生
控え
GK 31 齋藤和希
DF 14 下堂竜聖
DF 23 西矢慎平
MF 8 松岡大智
MF 19 井上直輝
MF 24 河井陽介
FW 11 松本孝平
監督
小田切道治
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 2 青山生
DF 15 辻岡佑真
DF 16 吉田朋恭
DF 33 黒木謙吾
MF 23 大渕来珠
MF 34 遠藤光
MF 38 楠大樹
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
FW 18 吉澤柊
控え
GK 21 清水羅偉
DF 3 代健司
DF 36 吉永昇偉
MF 5 坂井駿也
MF 20 阿野真拓
MF 44 井上怜
FW 41 上野瑶介
監督
大熊裕司