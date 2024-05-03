熊本vs鹿児島 スタメン発表
[5.3 J2第13節](えがおS)
※14:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 田代琉我
DF 2 黒木晃平
DF 3 大西遼太郎
DF 24 江崎巧朗
MF 8 上村周平
MF 13 岩下航
MF 15 三島頌平
MF 17 藤井皓也
MF 21 豊田歩
FW 7 竹本雄飛
FW 16 松岡瑠夢
控え
GK 23 佐藤優也
DF 5 阿部海斗
MF 4 藤田一途
MF 30 東山達稀
FW 11 ベ・ジョンミン
FW 18 石川大地
FW 29 道脇豊
監督
大木武
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 5 井林章
DF 14 野嶽寛也
DF 23 岡本將成
MF 8 藤村慶太
MF 11 五領淳樹
MF 18 福田望久斗
MF 21 田中渉
MF 35 中原秀人
FW 10 藤本憲明
控え
GK 31 大野哲煥
DF 28 戸根一誓
MF 17 星広太
MF 27 山口卓己
MF 65 西堂久俊
FW 34 鈴木翔大
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
大島康明
※14:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 田代琉我
DF 2 黒木晃平
DF 3 大西遼太郎
DF 24 江崎巧朗
MF 8 上村周平
MF 13 岩下航
MF 15 三島頌平
MF 17 藤井皓也
MF 21 豊田歩
FW 7 竹本雄飛
FW 16 松岡瑠夢
控え
GK 23 佐藤優也
DF 5 阿部海斗
MF 4 藤田一途
MF 30 東山達稀
FW 11 ベ・ジョンミン
FW 18 石川大地
FW 29 道脇豊
監督
大木武
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 5 井林章
DF 14 野嶽寛也
DF 23 岡本將成
MF 8 藤村慶太
MF 11 五領淳樹
MF 18 福田望久斗
MF 21 田中渉
MF 35 中原秀人
FW 10 藤本憲明
控え
GK 31 大野哲煥
DF 28 戸根一誓
MF 17 星広太
MF 27 山口卓己
MF 65 西堂久俊
FW 34 鈴木翔大
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
大島康明