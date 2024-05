LUCY、5月6日に初の日本公演を開催！パワフルなサウンドでファンを魅了

LUCYがデビュー後初めて日本でコンサートを開催する。彼らは今月6日、渋谷のduo MUSIC EXCHANGEにて、初のワールドツアー「LUCY 1st WORLD TOUR written by FLOWER in TOKYO」を開催し、輝かしいグローバル活動を続けていく。2020年にデビューし、現在、初めてのワールドツアー「written by FLOWER」を開催中のLUCYは、3月のソウル公演を皮切りに、マカオ、台北公演を成功裏に終え、ファンたちとコミュニケーションした。今回の東京公演では、彼らだけの感性が盛り込まれた音楽と、パワフルなバンドサウンドで現地ファンたちを熱狂させる予定だ。

特に、デビュー後初めて日本で公演を開催するLUCYは、東京公演のチケット販売開始と同時に全席完売を記録し、ファンの関心を集めた。それだけでなく、マカオ、台北公演ではカバー曲のステージを披露し、ファンを喜ばせただけに、今回の公演ではどんな特別なステージを披露してくれるのか、注目を集めている。最近、デビュー曲「Flowering」が再ブームを巻き起こし、「Hero」と「The knight who can't die and the silk cradle」まで、韓国国内の主要音楽配信サイトにランクインし、多くのファンから愛されているLUCY。彼らは6日の東京公演を最後に、アジア地域でのツアーを終了する。続いて23日のカナダ・トロントを皮切りに、北米20都市でツアーを続けていき、“K-バンドシーンの代表株”としてのパワーを証明する。