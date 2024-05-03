¹Ò³¤¤Î½÷¿À¡ÖÕÀÁÄ¡×Âêºà¤ÎÇ½¡¢ÂæÏÑ¡¦¹âÍº¤Ç¸ø±é¤Ø ÌîÂ¼èßºØ¤µ¤ó¤é½Ð±é
¡Ê¹âÍºÃæ±û¼Ò¡ËÆîÉô¡¦¹âÍº»Ô¤Ç18¡¢19Î¾Æü¡¢ÂæÏÑ¤Ç¹¤¯¿®¶Ä¤µ¤ì¤ë¹Ò³¤¤Î½÷¿À¡ÖÕÀÁÄ¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¿·ºîÇ½¡ÖÕÀÁÄ¡×¤¬¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£´ÑÀ¤Î®Ç½³Ú»Õ¤ÎÊÒ»³¶åÏº±¦±ÒÌç¤µ¤ó¤¬´ë²è¤·¡¢2022Ç¯¤ËµþÅÔ¤Ç½é±é¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Î¸ø±é¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÂæËÜ¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¡£ÊÒ»³¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤ÎÕÀÁÄÌò¤òÌ³¤á¤ëÂ¾¡¢½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ï¶¸¸À»Õ¤ÎÌîÂ¼èßºØ¤µ¤ó¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
2·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤ÆÆ±»ÔÆâ¤ÎÊ£¿ô²ñ¾ì¤Ç²»³Ú¤ä±é·à¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¹âÍº¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¢¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ê¹âÍº½ÕÅ··Ý½ÑÀá¡Ë¤Î°ì´Ä¡£Åö½é¤Ï2¸ø±é¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤¬¹¥Ä´¤Ê¤¿¤á¡¢1¸ø±é¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
µþÅÔ¤Ç¤Î½é±é¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç»ñ¶â¤¬½¸¤á¤é¤ì¤¿¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÇÊÒ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÎ®¹Ô¤Ç¸ø±é¤Îµ¡²ñ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¡ÖÕÀÁÄ¤òÇ½³Ú¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÌó20Ç¯Á°¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ©ºî¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö³¤³°¤ØÍÆ°×¤Ë¹Ô¤Íè¤Ç¤¤Ê¤¤º£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¶áÎÙ¤Î¹ñ¡¹¤È¤â¶¦Í¤Ç¤¤ëÉÔÊÑ¤Î¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤òºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæËÜ¤Ï¾®Àâ²È¤Î¶Ì²¬¤«¤ª¤ë¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡£
¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î¼çºÅ¼Ô¤Î°ì¤Ä¡¢¹âÍº»ÔÀ¯ÉÜÊ¸²½¶É¤ÎÊóÆ»»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤«¤é¤Î»Ù±ç¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²ñ¾ì¤ÏÆ±»ÔË±»³¶è¤ÎÂçÅìÊ¸²½·Ý½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼¡£¤»¤ê¤Õ¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Î»úËë¤¬ÉÕ¤¯¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡ÖOPENTIX¡×¤ÇÈÎÇäÃæ¡£
¡ÊÎÓ¹ªû±¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
2·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤ÆÆ±»ÔÆâ¤ÎÊ£¿ô²ñ¾ì¤Ç²»³Ú¤ä±é·à¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¹âÍº¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¢¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ê¹âÍº½ÕÅ··Ý½ÑÀá¡Ë¤Î°ì´Ä¡£Åö½é¤Ï2¸ø±é¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤¬¹¥Ä´¤Ê¤¿¤á¡¢1¸ø±é¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î¼çºÅ¼Ô¤Î°ì¤Ä¡¢¹âÍº»ÔÀ¯ÉÜÊ¸²½¶É¤ÎÊóÆ»»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤«¤é¤Î»Ù±ç¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²ñ¾ì¤ÏÆ±»ÔË±»³¶è¤ÎÂçÅìÊ¸²½·Ý½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼¡£¤»¤ê¤Õ¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Î»úËë¤¬ÉÕ¤¯¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡ÖOPENTIX¡×¤ÇÈÎÇäÃæ¡£
¡ÊÎÓ¹ªû±¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë